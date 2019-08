Vídeo Instant, el videoclub más antiguo de España que sobrevive a las plataformas digitales

De otra época, eso es lo que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos las palabra videoclub. Esos lugares mágicos que escondían multitud de historias. Hoy en día lo tenemos al alcance de la mano, con plataformas como HBO o Netflix y hemos perdido con el tiempo aquella vieja esencia.

Pero no todos estamos dispuestos a dejar morir este tipo de establecimientos. En España apenas quedan 300 videoclubes. Uno de ellos es el que dirige Aurora Depares, Vídeo Instant Café Cinema, un local con mucha historia. “Mis padres hace 40 años les gustaba el cine y a mi padre le gustaban mucho las tecnologías. Compraron el primer reproductor VHS que salió, se dieron cuenta que no había ningún sitio en el que se podían alquilar películas y decidieron abrir el primer videoclub de España”, declaraba la dueña del videoclub.

El primer videoclub de España. Un local familiar en el que Aurora ha pasado toda una vida. “Los sábados estaba en casa, mi padre decía que se iba un rato a la tienda y yo quería irme con el para ver la tienda, el gentío que reunía”, recordaba Aurora Depares.

Para Aurora su videoclub es un sitio imprescindible y no se imagina que deje de existir. Un local que tras 38 años tuvo que cambiar de ubicación. Aurora explica la razón: “Llevábamos 38 años en la calle Enric Granados de Barcelona. El edificio donde estábamos lo adquirieron unos inversores que nos exigían 10.000 euros al mes, algo inviable para nosotros. En ese momento tuve que decidir si seguir o cerrar. Yo no me veía cerrando así que decidí seguir y cambiarme de local. Una manera de saber si la gente quería que el negocio continuase funcionando era hacer un crowdfunding y de conseguir una parte del dinero que iba a hacer falta”.

Y lo consiguió, 40.000 euros de más de 600 mecenas que recibieron recompensas de lo más curiosas. “La recompensa básica eran dos besos míos pero hubo algunos que compraron butacas de nuestro pequeño cine, butacas de las cuales todavía quedan ocho por apadrinar”, comentaba la dueña del videoclub más antiguo de España. 8 butacas de las 32 con las que cuenta este local en su sala de cine. Negocio que en su nuevo local situado en Léixample de Barcelona también cuenta con una cafetería y 160 metros cuadrados en los que podemos contemplar las más de 45.000 películas con las que cuenta el primer videoclub de España.

Cuando hablamos de videoclubes es inevitable preguntar por si estos siguen siendo rentables y la primera reacción de Aurora es reírse. “No, no es rentable. La mayoría sobreviven con otros negocios pero si queremos seguir adelante tenemos que reinventarnos”.

Reinventarse con iniciativas como la que Aurora ha puesto en marcha. “Hemos incorporado la tarifa plana un poco copiándonos a lo que hacen las plataformas y por 9 euros al mes puedes ver nuestras 45.000 películas. Si realmente eres un cinéfilo, en cualquier plataforma tienen 3.000 películas, nosotros ofrecemos 45.000”, comentaba Aurora Depares.

Aurora no quiere despedirse sin lanzar antes un mensaje. “Está muy bien consumir cine a través de las plataformas, que es la moda ahora, pero que salir a la calle, sociabilizar, conocer gente, que nosotras te recomendemos y tengamos un trato personal y nos expliques que te apetece ver y te demos una película acorde con lo que nos dices me parece que es una experiencia que todo el mundo debería vivir”. Una experiencia que todavía puede vivirse en lugares como Vídeo Instant Café Cinema