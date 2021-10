VÍDEO: El Gobierno de cataluña asegura que no destinará "ni un euro público" a escuelas que segregan por sexo

Cree que este tipo de educación "legitima el sexismo y consolida roles"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistido en que el Govern no destinará "ni un euro público de financiación a escuelas que separan a niños y niñas en las aulas", tras la decisión del Govern de no renovar los conciertos a estos centros.

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control del Govern en el pleno del Parlament, tras una pregunta de la diputada del PP Eva Parera, en la que ha acusado al Govern de llevar a cabo una "persecución ideológica" a estos centros y no respetar la libertad de elección de los padres, según ella.

Cambray ha asegurado que desde el Govern no se pretende prohibir la libertad de elección de los padres de centro educativo, sino que el objetivo es "no financiar con dinero público" a este tipo de escuelas, y sostiene que hay cobertura legal para poder tomar esta decisión.

"Tenemos cobertura normativa estatal, con la LOMLOE, que dice que no se deben financiar estos centros; también apoyo político porque en este Parlament se apostó por no financiarlos; y también social, porque en el último CEO más del 85% de los ciudadanos dijeron que no estaban de acuerdo", ha añadido.

En otra pregunta, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, le ha reprochado que la decisión de no renovar estos conciertos es el "último ataque liberticida del Govern, y que si se quita serán realmente escuelas de élite".

Cambray le ha replicado que desde el Govern defenderán la coeducación: "A ustedes no les gusta la democracia. Lo diré tantas veces como sea necesario: Ante su falta de democracia nos tendrán delante y defenderemos los valores republicanos".

"LEGITIMA EL SEXISMO"

Para el conseller, hay "muchas evidencias de que la escuela segregada legitima el sexismo, consolida roles y no es una buena práctica educativa; ni un solo euro público a escuelas que separan a niños y niñas en las aulas".

Lo ha dicho tras una pregunta de la republicana Meritxell Serret que cree que esta medida "constata que Catalunya necesita soberanía política para tener una escuela más equitativa", a lo que Cambray ha insistido en la voluntad del Govern de trabajar por una escuela en igualdad, verde, feminista y en catalán.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/608136/1/cambray-dice-govern-no-destinara-euro-publico-escuelas-segregan-sexo

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06