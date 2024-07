VÍDEO: Alegría pide al PP apoyar reforma de Ley de Extranjería una vez rotos los pactos con Vox: "La prueba del algodón"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido al PP que apoye la reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de los menores migrantes que llegan solos a España una vez que se han roto los pactos con Vox.

"Tiene la oportunidad y la prueba del algodón de comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la Ley de Extranjería", ha señalado antes de presidir el acto conmemorativo de la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas, en el Círculo de Bellas Artes.

En este sentido, ha recalcado que ahora que la "ultraderecha" ha abandonado los gobiernos de las comunidades autónomas, el señor Feijóo "tiene una verdadera oportunidad de decidir qué tipo de oposición quiere para su país" y de hacer un "ejercicio de responsabilidad". "Y para esto, como digo, la primera prueba que tiene es la posibilidad de aprobar esta ley", ha insistido.

En este sentido, la ministra ha destacado que hay que dar respuesta al "problema" que sufre "con mayor ahínco" la comunidad autónoma de Canarias, pero también Ceuta y Melilla. Preguntada por si la salida de Vox de los gobiernos autonómicos podría facilitar la reforma de la norma, Alegría considera que "sería lo deseable". "Es lo que nosotros hemos negociado con todos los grupos políticos desde hace ya meses", ha apuntado.

En todo caso, ha explicado que el Partido Popular conoce "muy bien" la reforma del artículo 35 de la norma y añadido que también se ha debatido con ellos. "Es verdad que la solución o el acuerdo que se llegó en la última sectorial es un simple parche. Y ahora lo verdaderamente importante es dar una respuesta responsable, la única posible, con esa modificación de la Ley de Extranjería", ha afirmado.

Las comunidades autónomas del Partido Popular indicaron el pasado miércoles tras participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que no habían tenido "tiempo suficiente" de analizar el texto propuesto por el Gobierno. Además, decicieron no posicionarse sobre esta modificación, al considerar que no les compete, puesto que debe votarse en el Congreso. Sí aceptaron el reparto de 347 menores, de acuerdo con el pacto establecido en 2022, para su tralado en 2024, acompañado de una dotación de 20 millones de euros.

