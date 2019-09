Víctor Sandoval desvela su amarga marcha del 'Día a día' de María Teresa Campos

MADRID, 3 (CHANCE)

Las Campos no están viviendo una situación fácil. Cada día, nuevas informaciones hacen temblar una armonía familiar rota desde hace meses. A la exclusiva de Terelu Campos con su hija y el robo a Carmen Borrego se suma ahora el motivo por el cuál Víctor Sandoval terminó su contrato con Día a día.

Y es que el catalán fue uno de los colaboradores estrellas del programa matinal que presentaba María Teresa Campos en Telecinco. Una aventura profesional que terminó de una forma muy abrupta, según Víctor. El colaborador de Sálvame decidió desvelarle a Kiko Hernández un secreto que llevaba guardado mucho tiempo, una confesión que Kiko no dudó en compartir con la audiencia de su programa.

Así, según la versión de Sandoval, María Teresa se enteró de que él iba a conducir un programa por las tardes en Telecinco, algo que le sacó de sus casillas y que le hizo llamar a la directiva para dejar claro que "las tardes de Telecinco son de Terelu Campos".

Una situación que llegó a los oídos de Víctor y le hizo pedirle explicaciones a María Teresa Campos, algo que ella rehusó al grito de "solo faltaba que tú me vengas a decir a mí lo que tengo que hacer o no". Por ese motivo, Víctor Sandoval decidió marcharse de Día a día, una decisión que no vio con buenos ojos la matriarca del clan pues, según el colaborador, le recordó que tenía que avisar con 20 días de antelación y que no iba a hablar el resto de tiempo que le quedase en su programa.