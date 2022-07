Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, amor incondicional en 'Déjate querer'

MADRID, 3 (CHANCE)

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote están viviendo uno de los momentos más felices de su vida, pero lo cierto es que el camino hasta llegar a este punto no ha sido nada fácil. La pareja acudía este sábado al programa 'Déjate querer' de Toñi Moreno y hablaba sobre su amor, sus hijos, la reciente muerte de Humberto Janeiro... de lo más enamorados, los dos tortolitos volvieron a conquistar al público.

El torero soltaba alguna lágrima al recordar a su padre y aseguraba que: "Nunca uno está preparado para estas circunstancias. Yo me acuerdo todos los días de él". Eso sí, desvelaba que su padre se había marchado en paz, pero "no como hubiese querido porque la familia, si hubiésemos estado juntos hubiese sido mejor, pero estábamos con él, a todo lo que necesitaba".

En cuanto a sus tres hijos, Beatriz explicaba que todos son fruto de reproducción asistida: "Ha sido muy duro y más cuando te planteas ser mamá, llegas a la consulta y te dicen que no es posible de forma natural. Ves embarazadas por todos lados y tú lo deseas, es duro. Me alegro de haberlo contado, pero antes prefería mantenerlo en la intimidad".

La periodista hablaba de este tema con total naturalidad y sinceridad: "Lo más duro es hacer la transferencia y esa beta espera y que te den un negativo. Luego tienes que volver a intentarlo. Yo he tenido nueve estimulaciones y cinco in vitro para conseguir tres niños. Volvería a hacerlo, me siento muy orgullosa".

También hablaban de su amor, de cómo se conocieron en esa entrevista que le hizo ella a él con la que ambos se quedaron prendidos y desde entonces no ha dejado de crecer su amor. Una relación basada en la confianza y el respeto que han querido llevar siempre en un segundo plano.