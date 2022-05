Víctor Elías se deshace en piropos con Chanel Terrero presumiendo una vez más de su buena relación

MADRID, 19 (CHANEL)

Chanel Terrero se ha convertido, con su histórico tercer puesto en el Festival de Eurovisión, en una de las mujeres del momento. Demostrando que los que criticaron ferozmente su triunfo en el Benidorm Fest se equivocaban de lleno, la artista protagonizó una impecable actuación que dejó impactados (y enamorados) a todos los españoles.

Pero si hay alguien que no se ha sorprendido con el talento de Chanel es Víctor Elías, con el que mantuvo una discreta relación hace un año. Orgulloso, el actor y músico presumía de su exnovia a través de sus redes sociales, dedicándole un bonito mensaje: "Poco que añadir. ¡Europa te lo ha dicho!" escribía, acompañando su felicitación con una imagen de ambos cuando eran pareja.

Unas palabras a las que Chanel reaccionaba emocionada, confesando que Víctor es "muy amigo" suyo y, a pesar de que lo suyo no funcionó "lo amo muchísimo". "Además, él es artista también, sabe el curro que hay detrás y sabe perfectamente el curro y el trabajo y es muy bonito tener esa relación tan bonita con él" destacaba.

Unos piropos que Víctor no ha dudado en devolverle en los premios 'Inocentes', donde asistió mostrando su apoyo a PROTGD: "Después de todos los años que llevábamos sin coger esa posición, nunca sabes qué esperar. Sabía que podía quedar en buena posición, que era clara candidata a favorita, pero para mí ella ya había ganado" reconoce.

"No sabía lo que había dicho Chanel de mí pero me alegro" ha confesado, explicando que al final el hecho de "conocernos trabajando al final conoces una parte de la persona, de su trayectoria, que hace que conozcas a esa persona más al 100%". "En la calle es muy fácil, todos somos muy simpáticos, pero cuando tienes que estar trabajando es cuando más conoces a la gente y en este caso Chanel es una curranta nata y ella también vio que soy un currante, un pesado y un cabezota. Por ahí coincidimos" ha señalado con una sonrisa, presumiendo una vez más de la bonita amistad que mantienen tras su ruptura.

En el mejor momento de su vida y enamoradísimo de Ana Guerra, Víctor prepara un "reencuentro sorpresa" con Fran Perea - con el que coincidió en la serie 'Los Serrano' - que ha desatado la locura entre sus seguidores, pero del que por el momento admite que no puede dar ningún detalle: "Os lo contaremos muy pronto, antes de lo que esperáis".

Además, el músico ha querido aclarar sus comentadísimas palabras después de que los promotores del concierto 'Mujeres cantan a Rocío Jurado' en Sevilla no contasen con él después de dirigir con éxito el que se celebró antes en Madrid. Muy sincero, Víctor ha dejado claro que sus declaraciones no iban dirigidas a Rocío Carrasco y Fidel Albiac porque, asegura, "no era nada con ellos". "En todas las profesiones hay veces que hay roces entre compañeros y decidí usar las redes sociales con la libertad que tienen sin faltar al respeto a nadie diciendo como me sentía" ha explicado.

Por último, el músico, que es primo lejano de la Reina Letizia, se ha pronunciado sobre el inminente regreso del Emérito a España. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!