Víctimas de violencia de género piden a los políticos que dejen de ser utilizadas como "arma electoral"

El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género en España ha pedido este miércoles, 9 de agosto, a los principales partidos políticos que dejen de utilizar a las víctimas de violencia machista como "arma electoral".

La portavoz de esta entidad, Elena Ramallo --que ha vuelto a solicitar una reunión urgente con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante los últimos asesinatos machistas-- ha lamentado que los políticos emplean frases "huecas" al respecto.

También ha pedido que "escuchen los verdaderos problemas de las víctimas y las medidas que se necesitan, no solo para que no nos maten también para que no nos maltraten o tengamos miedo a denunciar por el infierno que se abre después en los juzgados donde se nos niegan las órdenes de protección para nosotras y nuestros hijos, entre otras muchas medidas de protección".

Asimismo, las víctimas también se dirigen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Que deje de utilizarnos y ni nos nombre, cuando lleva en sus listas personas que niegan la violencia machista y nunca ha contestado a nuestras cartas para escuchar nuestras necesidades ni problemas", alertan.

Finalmente, Ramallo ha propuesto nuevamente la creación específica de una Secretaria de Estado contra la violencia machista sobre mujeres y menores. "Queremos a una persona como titular, que no sea política, ni vinculada a ningún partido", ha expresado.