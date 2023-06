Vicky Martín Berrocal, impasible a la hora de hablar de Alejandro Sanz

MADRID, 8 (CHANCE)

Alejandro Sanz no está pasando por su mejor momento. Él mismo lo comentó hace varios fines de semana en sus redes sociales con un tweet que revolucionó el panorama internacional. Días más tarde, supimos que el cantante había roto su relación sentimental con Rachel Valdés y que éste era el motivo que había hecho estallar los cimientos de su vida.

A lo largo de estas últimas semanas muchos amigos del artista han hablado ante las cámaras, mostrándose muy cautos y con un respeto inmenso por Alejandro. Europa Press ha conseguido hablar con Vicky Martín Berrocal, pero lo cierto es que ha hecho gala de su elegancia y fidelidad con sus amigos y ha evitado hacer ningún comentario al respecto.

La diseñadora evitaba hablar sobre el estado actual de Alejandro asegurándonos que "no hablo de mis amigos, corazón. Hablo de mí, siempre lo digo" y no nos confirmaba si es cierto que podría estar arruinado: "corazón, no hablo. No hablo de mis amigos".

Por otra parte, Vicky, que estuvo en la despedida de Joaquín Sánchez, nos desvelaba que fue muy emotiva: "bonito todo" y que "se merece todo esto y más". Muy cariñosa, la modelo tuvo esas palabras hacia su amigo, dejando claro que: "bueno claro, es que el Betis es Joaquín. ¿No? No hay una persona así, no existe".