La verdad tras los cuerpos masculinos de Hollywood: delirios, 36 horas sin agua y rutinas “contra natura”

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone o Jean Claude Van Damme tienen cosas en común: todos son actores, estrellas del cine de acción, iconos del mundo fitness y tótems de la nostalgia. Pero comparten algo más, que los tres sentaron un precedente en el cine comercial de la década de los 80 en el que el físico de los protagonistas importaba casi tanto como el tamaño de la ametralladora. El cine de acción no volvió a ser igual y la presión para todos aquellos que llegaron después como Kurt Russell o Mel Gibson era altísima.

En la última década ese testigo ha pasado a quienes dan vida a los superhéroes de los cómics de Marvel y DC, ya sean Chris Evans como Capitán América, Chris Hemsworth como Thor o Ben Affleck como Batman. Recientemente Kumail Nanjiani se convirtió en el primer actor hindú en dar vida a uno de los protagonistas en 'Eternals' tras haber saltado a la fama por Silicon Valley. Un cómico con un físico que muchos podrían considerar como “persona normal”. Cuál fue la sorpresa cuando, a mitad del rodaje, Nanjiani sorprendió a todos con una transformación física espectacular.





Lo curioso es que, como el mismo actor confesaría posteriormente, no se trataba de ninguna imposición del estudio, sino que Nanjiani se sometió a un proceso de ganancia muscular en tiempo récord por decisión propia. De hecho, la propia directora de la película se mostró “muy triste” con la transformación. Un cambio que, como el actor confesó a GQ, le provocó “dismorfia corporal”. “Me miraba al espejo y me veía los abdominales, y cuando volvía a mirar otra vez es como si desaparecieran, sólo podía ver los defectos”.

“La mente reacciona a una serie de hábitos, si tú los cambias luego puedes tardar mucho en recuperarlos”, explica a COPE Carlos Rey, experto en psicología y coaching de UPAD. Nanjiani confesaría además que el único motivo para cambiar su cuerpo es la vergüenza de compararse con Evans, Hemworth o quien viniese antes. No obstante, en el caso del actor hindú defiende que esta no es mas que “una motivación” siempre y cuando no haya “sucumbido a otro tipo de ayudas”.





Procesos de deshidratación de 36 horas



Una práctica muy habitual en los boxeadores que quieren llegar a un peso específico o en los culturistas son los procesos de deshidratación. La práctica consiste en beber 11 litros de agua al día para, en las jornadas previa a competición o el rodaje, parar la ingesta de líquidos hasta 36 horas antes para perder “hasta 5 litros en peso”, como explicaría en una entrevista Hugh Jackman. El australiano siguió esa rutina para una escena en concreto de 'Lobezno Inmortal'.

Martín Giacchetta es entrenador personal y ha preparado físicamente a estrellas como Jesús Castro, Dani Rovira o Andrés Velencoso. Explica en COPE que este proceso es habitual para aquellos boxeadores que quieren alcanzar menos peso en la báscula. “Es viable, pero no sano”. “Desgraciadamente, incluso explicándolo bien y diciendo que no debes hacerlo, la gente lo hace. Eso sí, subraya el peligro de promocionar estas técnicas: “Hay que tener cuidado con cómo se dice, ya la lectura que haga el resto de la sociedad es muy complicado”.





Por su parte, Rey aclara Los efectos a nivel mental de deshidratarse durante 36 horas: “Pueden llegar incluso a producirse alucinaciones. La típica imagen del cine de alguien caminando por el desierto que empieza a fantasear con oasis, esto pasa. Y no tienen por qué ser delirios agradables precisamente”, destaca.

Rutinas “contra natura”



Algo que hay que tener en cuenta y que dejan claro los expertos consultados por COPE es que es imposible ganar músculo en una rutina de entrenamiento de 3 meses. “El trabajo es más de alimentación que de entrenamiento en sí, quien quiera ganar musculatura en 3 meses tiene que ir por un camino corto que no es el indicado. O un entrenamiento completamente agresivo, o directamente sustancias que jamás daría a nadie”, explica Giacchetta.

El entrenador personal detalla que la única opción de ganar musculatura en 3 o 4 meses es que ya lo hayas desarrollado previamente o quieras entrar en un proceso de definición. “Si eres una persona delgada y quieres estar como Schwarzenegger no es viable. Lo que puedes es venir como Schwarzenegger y definirte un poco más”.

Audio Martín Giacchetta, entrenador personal de famosos: "Deshidratar es viable, pero no sano"





No obstante, no son pocas las rutinas que se hacen públicas, ya sea por parte de personal trainers o las propias estrellas. Uno de los casos más conocidos es el de Mark Whalberg, icono del cine de acción que explicaba en un post de Instagram que realiza tres tramos de entrenamiento al día, durmiendo un total de 5 horas diarias: “No sé si será real, pero no es sostenible”, sentencia Giacchetta. “Dormir 5 horas es una de las peores elecciones que puedes tener. Uno de los mejores entrenamientos es dormir bien, dormir sano y recuperarte para poder pegarte una paliza en el entrenamiento. Levantarse a las 2:30 de la mañana para entrenar va contra la naturaleza, te hace daño, quizás te puede ayudar para una película en concreto, pero no como filosofía de vida”, critica el entrenador personal de actores.





“Si te ganas la vida como La Roca (Dwyane Johnson), creo que él está fuerte porque es su filosofía de vida, pero si quieres ponerte como La Roca para una película y levantarte a las 2:30 de la mañana no es algo que lo recomiende y ningún entrenador lo haría”, concluye. En lo que sí que están de acuerdo tanto Giacchetta como Rey es en que existe el uso de anabolizantes: “A quien le preocupa más su físico que su salud es carne de cañón para este tipo de sustancia”, comenta. “Al final el que consume este tipo de sustancias se nota, en el desarrollo físico se ven hinchados, en el sistema circulatorio se ven las venas completamente inflamadas... Es muy palpable”.

Audio Carlos Rey, psicólogo deportivo y especializado en coaching, fundador de UPAD





Actores que dicen “basta”



No obstante, la tendencia parece fluctuar y no todos los protagonistas de Hollywood son como Kumail Nanjiani. Zac Efron puso su cuerpo a punto para 'Vigilantes de la Playa' y consiguió mucho volumen a la vez que una gran definición. No obstante, unos meses después anunció que “paraba”, que su cuerpo era “irreal”. Algo similar ocurrió en 2021 con Robert Pattinson, quien se negó a volver a ganar músculo para la vuelta al rodaje de 'The Batman' tras la pandemia.

“Zac Efron se refiera seguramente al esfuerzo y las privaciones para conseguir esa imagen”, explica Rey, experto en psicología. “Al final cada uno tiene su genética y su constitución, lo que para uno es bastante más normal conseguir, otros tienen que hacer locuras. Eso puede causar frustración en tanto y cuanto tengamos unas expectativas que no se cumplan. Además hay un efecto muy curioso que, cuanto más tienes más quieres, que le sucede a muchas personas que hacen fitness”, zanja.





Todo ello es un contexto muy diferente para el mundo femenino. Casualmente Giacchetta explica que, precisamente, los únicos que le han pedido entrenar exclusivamente para una escena de una película han sido mujeres, concretamente Clara Lago. “El debate es algo que al género femenino le ha afectado anteriormente en la historia y ahora está llegando al mundo masculino. Es algo que tiene que ver la importancia que le da la gente a las cosas. Es verdad que en el género femenino se cuidan más de lo que pueden provocar sus comentarios, ¿puede ser que alguna lo hiciera? Me lo creo, ¿que alguna lo contase? Quizás menos que en el caso de los hombres, peor no me sorprendería en ningún caso”, destaca Rey, que traza la línea entre hombres y mujeres en la promoción de estas rutinas.