Un vecino se queja de la presencia de gatos callejeros en el edificio y la respuesta que recibe se hace viral

La convivencia entre los vecinos no siempre es tan perfecta como nos gustaría. Sin embargo, genera ciertas historias que hasta despiertan una sonrisa para aquellos que escuchan el relato desde fuera. El perfil de Twitter @LiosdeVecinos se encarga de recoger algunas de estas anécdotas que se originan entre los vecinos y que en algunas ocasiones, pueden parecer hasta ficción. Pero no lo son.

Además, las tensiones entre vecinos pueden aumentar por tener mascotas en las comunidades, ya que su presencia puede generar diversas molestias para algunos como, por ejemplo, el ruido. Por otro lado, puede afectar a las personas alérgicas porque la presencia de pelos de gato o perro en zonas comunes pueden generar malestar. Pero lo que sin duda genera más enfrentamientos es la presencia de restos de comida o desechos.





Un vecino molesto escribe: "Se ruega a todos los vecinos que por la salud de todos no alimenten a los gatos callejerosque entren en el recinto de la comunidad". Pero no finaliza aquí el mensaje, sino que continúa pidiendo la colaboración a los vecinos "en espera de la colaboración de todos los vecinos atentamente".





El tuit se ha publicado este mismo viernes y comenzaba así: "¡Cuidemos a Michi! De @lucia_dtt". En este, aparece adjunta una foto de un papel escrito a ordenador y en letras mayúsculas, en el que se puede observar el escrito del vecino molesto. No obstante, lo que no esperaban es que otro miembro de la comunidad respondiera al mensaje y con un bolígrafo, con esta pelicular respuesta: "No puedo, lo he llamado Michi".

La respuesta viral de un vecino de Santiago a las quejas: "Hazme Bizum"

En este otro caso, un vecino visiblemente molesto escribe: "A los del 4º que ayer jueves celebraron una velada musical hasta las 2 de la madrugada. Adele canta fenomenal". A esta primera ironía, responde el hombre que supuestamente había montado esa jornada de música. "Tenemos buen gusto los dos".

"Es estupendo que cultivéis vuestras aptitudes musicales (el "pum, pum, pum" ya lo tenéis controlado", continúa quejándose el vecino a través de este escrito, a lo que el aludido responde. "Aún no está del todo controlado". Inmediatamente después, pide que por favor no hagan ese tipo de veladas a esas horas. "Cuando me deja el trabajo, lo siento", se excusa el vecino.

La queja se enmarca en que "algunos trabajamos y madrugamos. Tenemos, además, el derecho de descansar". La conversación escrita va incrementando la tensión por momentos. "Trabajamos todos, también tengo el derecho a no leer o encontrarme esta nota". El vecino incómodo con lo ocurrido continuaba con su argumento del por qué no deben hacerse este tipo de cosas a esas horas. "Hay locales en los que podéis dar rienda suelta a vuestras inquietudes musicales, sin molestar a nadie". Es ahí cuando el aludido responde. "Hazme un bizum y listo".





Por último, concluye pidiendo que se respete a los demás vecinos del bloque a lo que la persona que recibe estas quejas sentencia. "Habla por ti, es lo que tiene vivir en un piso. Hoy yo mañana tú. PD: Me quedan dos clases más".

Es más efectivo que venga la policía a explicárselo" o "yo aviso una vez.A la segunda llamo a la policía y vuelvo a hacerlo cada vez que armen ruido. Y si se juntan unas cuantas demandan civil en el juzgado", son algunos de los muchísimos mensajes que van plasmando la opinión ante la situación incómoda que se genera en esta comunidad de vecinos de una localidad de Santiago de Compostela. Aquí acaba esa conversación escrita y el debate se genera a través de redes sociales. El tuit ya suma más de 20 retweets y 122 'likes'