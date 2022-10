Un vecino de Barcelona deja un cartel en el ascensor por su mal estado y se hace viral: "Así te desahogas"

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad y es quizá por ello, por lo habituados que estamos a estos temas que ha triunfado como pocos un cartel publicado por un vecino harto en las redes sociales.

Al mismo tiempo, plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Es habitual que este tipo de circunstancias se hagan virales en seguida, llegando a miles de usuarios en apenas unos minutos.

"Al que raya el ascensor"

En esta ocasión, un vecino se ha hecho viral en la red del pájaro azul, donde se puede leer un cartel colgado del ascensor en el que se queja de los rayones en el mismo y le dedica el mensaje "al que raya el ascensor".

"Si eres un niño, tus padres deberían vigilarte y enseñarte a respetar las cosas", se queja. "Si eres adulto, seguro que no te han enseñado a respetar las cosas. si no puedes controlarte, como en Educación ya has llegado tarde, haz cursos de yoga".

Finalmente, el vecino hacía una 'oferta' al culpable de los arañazos en el ascensor del edificio: "Si no surte efecto, tengo un tablón de madera en casa, que te lo puedo regalar, y así te desahogas en tu casa sin perjudicar a los vecinos", concluye.

Mientras tanto en un ascensor de Barcelona…De @MartiBFOficialpic.twitter.com/4gV0NGMXIc — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) October 24, 2022





Un vecino se deja puestas las llaves y no puede contener su enfado por lo que ocurre después

Esta persona se disponía a entrar a su casa. El caso es, sin concretar el motivo, se dejó las llaves puestas por el pomo de fuera. Algo que a todos nos ha ocurrido alguna vez. Aunque lo normal es darte cuenta casi al momento, algo que no le pasó a esta persona. Lo olvidó.

La sorpresa le llegó al querer salir de su casa. Algún vecino le había cerrado la puerta con las llaves puestas por fuera. Por lo que sí, se quedó encerrado.

Al resolver esta anecdótica situación, publicó un cartel para que el culpable supiera que no le había hecho mucha gracia. Además, le propone tres soluciones por si se vuelve a dar un momento similar, entre las que no se encuentra cerrar la puerta sin preguntar.