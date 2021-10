Vaticano.- El Papa pide a la Iglesia dejar atrás "rutinas desgastadas" y salir al encuentro de la realidad

El Papa ha pedido a la Iglesia dejar atrás las "rutinas desgastadas" y salir al encuentro de la realidad en la apertura del Sínodo de los obispos, el organismo de consulta eclesial que hasta octubre de 2023 debatirá sobre la necesidad de escuchar y abrir nuevos caminos creativos en la evangelización.

"Dios no habita en lugares asépticos y tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida", ha recordado el pontífice ante gran parte de los obispos del mundo, así como representantes de las Iglesias locales reunidos en la basílica de San Pedro. Y ha señalado a este respecto: "Todo cambia cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros. Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes".

Francisco ha llamado así a poner en práctica una Iglesia en salida que va en busca de los problemas reales de la gente, que no es "aséptica" y que escucha. Y ha especificado: "El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas".

De este modo ha instado a dejar a un lado las "cerrazones" y a interrogarse "sobre el camino" que debe tomar la Iglesia. Así ha pedido que se dé espacio al encuentro con el otro y que la Iglesia se convierta en "experta" en este arte.

"No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. menudo preferimos refugiarnos en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia, el Espíritu Clerical, de corte: son más 'Señor Abad' que padre. Usar estas máscaras de circunstancias, el encuentro nos cambia y con frecuencia nos sugiere nuevos caminos que no pensábamos recorrer", ha afirmado.

A la eucaristía -en la que el Papa ha inaugurado oficialmente el Sínodo de los obispos con el título "Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión"- han participado unas 3000 personas. Una cifra de fieles que no se veía congregada desde antes de la irrupción de la pandemia.

El Papa ha podido saludar en la misa a la religiosa colombiana, Gloria Cecilia Narváez, secuestrada desde febrero de 2017 en Malí, que fue liberada este sábado y ha podido participar en la misa de inauguración del Sínodo en San Pedro.