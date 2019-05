Si vas conduciendo y ves un accidente de tráfico ¿Conoces el protocolo a seguir?

La respuesta es sencilla, seguir el Protocolo PAS, siglas de “Proteger, Avisar y Socorrer”, las tres acciones que se deben llevar a cabo si en nuestro camino nos cruzamos con un accidente de tráfico.

Saber qué hacer en caso de presenciar un accidente puede salvar la vida no solo de los heridos, también la nuestra, según advierte la Policía Nacional en su red social de Twitter.

Para ello, antes de nada, protección. Según explica este cuerpo en un explicito gráfico, “hay que aparcar bien nuestro coche, en un lugar seguro y ponerse el chaleco reflectante antes de bajar”. Pero hay más:

.- No debes permanecer en la calzada ni aproximarte a un coche en llamas o si observas que se trata de un transporte de mercancías peligrosas.

.- Señaliza la zona con los triángulos y pon las luces de emergencia en tu coche o las de posición

AVISAR

.- Llama al servicio de Emergencias 112

.- Facilitar al localización del lugar, calle, número, kilómetro de la carretera o referencias como Iglesias, supermercados...

.- Dar el número de heridos y su estado, si están inconscientes, sangrando...

.- Comunicar las situaciones especiales, es decir si se trata de un vehículo de transporte de mercancías peligrosas, si hay alguna persona atrapada, si el vehículo ha caído al agua...

.- Dar las características y el número de vehículos implicados

.- Esperar a que desde la central den la conformidad antes de colgar el teléfono

SOCORRER

.- Ante todo debes de ser cuidadoso con el fin de no añadir o agravar lesiones

.- No mover a los heridos ni sacarlos del coche. Si es motorista no quitarle el casco, no dar al herido bebida ni comida por tu cuenta, no les traslades por tu cuenta, ni te marches hasta que lo indiquen los servicios de emergencia

.- Sí que puedes permanecer cerca de los heridos y tranquilizarles

.- Y en caso necesario y si sabes, realizarle primeros auxilios