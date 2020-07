¿El uso prolongado de mascarillas provoca falta de oxígeno en el cerebro?

La hipoxia es la falta de oxígeno suficiente como para mantener las funciones corporales. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la hipoxia es una afección con la que se reduce la cantidad necesaria de oxígeno al cerebro. Factores como el ahogamiento, el estrangulamiento, atragantamiento, paro cardíaco o el envenenamiento pueden provocarla.

A comienzos de mayo, cuando Sanidad empezaba a indicar que el uso de la mascarilla tendría carácter obligatorio (y así aparece reflejado en el BOE), circulaba un bulo a través de la app por excelencia de mensajería instantánea: el Whatsapp.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervención en una rueda de prensa sobre la recogida y actualización de las series de datos epidemiológicos en España, en Madrid (España), a 19 de junio de 2020.EUROPA PRESS/E. Parra. POOL

Un mensaje reenviado por los usuarios aseguraba que el uso prolongado de la mascarilla producía hipoxia. Y añadía: “Respirar una y otra vez aire exhalado se convierte en dióxido de carbono, por eso nos sentimos mareados. Esto intoxica al usuario y mucho más cuando debe movilizarse, realizar acciones de desplazamiento. Provoca malestar, pérdida de reflejos y de pensamiento consciente (…)”

En este texto que se difundía se recomendaba, además, quitarse la mascarilla cada diez minutos algo que no aconseja la Organización Mundial de la Salud. Esta organización daba el “gran consejo” que ha añadido en incontables ocasiones su director, y es que no deberíamos tocar en exceso la mascarilla y lavarnos las manos con un desinfectante o bien con agua y jabón durante treinta segundos. Asimismo, desde la OMS se sugería evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca sin antes desinfectarnos las manos.

Los expertos aseguran que la mascarilla NO produce hipoxia

Por esta parte, debemos estar tranquilos. Pues no es más que un bulo. Numerosos expertos han indicado que el uso de mascarillas no producen hipoxia. El argumento sobre el que se sustentan es el siguiente: esta prenda no es totalmente cerrado, ya que el aire entra por los laterales y la parte superior lo que hace posible, por ende, la entrada de oxígeno y se elimina el dióxido de carbono.

Se ha tratado de demostrar que esto realmente es así. Por ejemplo, a través de un estudio publicado en 2008 por la revista Neurocirugía. Finalmente, no se demostró que esto fuese así.

Desde Sanidad ha habido un cambio de tendencias en cuanto al uso de mascarillas se refiere. Al comienzo de la pandemia no la recomendaban a no ser que la persona fuese paciente de riesgo o tuviese que utilizar transporte público. A mediados de mayo, cambiaban la tendencia.

Algunas de las recomendaciones que ha lanzado Sanidad desde su perfil de Youtube es que no se utilice la mascarilla si está rasgada, húmeda o con suciedad. Importante, no tirarla al suelo, llevarla poco ajustada y cubriendo adecuadamente la nariz. Por tanto, podemos estar tranquilos. La mascarilla es segura, está recomendada por las autoridades sanitarias y evita que el virus continúe propagándose. Debemos actuar con responsabilidad, ya que el número de contagios sigue al alza en nuestro país y los brotes se siguen desarrollando en nuestro país.

Asimismo, el ministerio hizo público un Informe Científico-Técnico respecto al COVID-19 y las evidencias científicas relevantes en lo que se refiere a la fuente de infección, el período de incubación, o la transmisión en centros sanitarios.