El uso de la mascarilla más allá de la covid-19

El último informe semanal del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España es un calco de los precedentes. Habla de 'circulación esporádica del virus'. Otros años, por estas mismas fechas, estábamos bajando de ese 'pico' de la gripe que tradicionalmente se alcanza entre enero y febrero. El invierno finaliza este sábado para dar paso a la primavera y lo hace sin que apenas hayamos enfermado por ello.

Y es que aunque las mascarillas irrumpieron de pronto hace un año para protegernos del COVID, tras doce meses de experiencia, ya hay muchos profesionales sanitarios que hablan de la idoneidad de utilizarlas todos los años, especialmente en los meses más fríos para prevenir otras enfermedades. Germán Peces Barba, neumólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica, asegura a COPE que 'se abre un debate muy interesante. Hemos visto que la gripe casi no ha existido, que las infecciones respiratorias en general han disminuido muchísimo y está por ver si hemos prevenido complicaciones derivadas de la contaminación medioambiental. Las mascarillas de alta protección filtran también las partículas contaminantes y pueden prevenir estos tres niveles'.

¿Estaría dispuesta la sociedad española a asumir el uso de la mascarilla como un complemento más? 'Es una gran apuesta que se nos ofrece en un ambiente en el que ya culturalmente no tiene rechazo porque la gente ya está acostumbrada a llevarla y en el que muchos enfermos se pueden beneficiar. Van a poder salir a una calle con mucho tráfico o si viven en una ciudad muy contaminada. Se van a proteger de estas complicaciones'. Un uso que se ha extendido, pero que era algo muy raro hace solo unos años. 'Nosotros veíamos con extrañeza a los orientales ir por la calle con mascarilla y como un exceso de precaución que no había lugar. Pero claro, ahora hemos comprendido cosas sobre las que antes no teníamos seguridad. Lo vemos desde otra perspectiva'.

Audio

LOS MÁS BENEFICIADOS

El doctor sitúa por un lado a los niños -'las bronquiolitis eran un gran problema. Si les protegemos con la mascarilla estarán más seguros' – y, por el otro, a pacientes de riesgo, crónicos, asmáticos. 'Si en un transporte público hay mucha proximidad o en un sitio cerrado en periodos de riesgo una vez que pase la pandemia -las infecciones respiratorias tienen mucha estacionalidad- yo voy a recomendar a los pacientes de riesgo, a los crónicos, a los niños, asmáticos... que la utilicen cuando estén en un ambiente contaminado o bien en un espacio cerrado para protegerse tanto del virus como de la contaminación. El riesgo que nos quita sobrepasa con creces el malestar al respirar'.

Peces-Barba lo resume con una frase. 'Tener un año casi sin gripe eso no se ha presentado nunca'.