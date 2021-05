Unicef pide inversión ante el riesgo de pobreza que sufre 1 de cada 3 niños

Uno de cada tres niños en España ya se encontraba en riesgo de pobreza antes de la pandemia, que ha sumado a muchos hogares que sufrían carencias y que ahora se encuentran al límite de la exclusión social. ¿Cómo abordar estas situaciones? Con una gran inversión en políticas de infancia, al estilo de las grandes infraestructuras, propone Unicef.

En una entrevista con motivo de la cumbre social europea que se celebra en Oporto (Portugal) hoy y mañana, que reúne a líderes de instituciones y gobiernos de la Unión Europea, entre ellos Pedro Sánchez, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef, Carmen Molina, defiende que los fondos europeos son la oportunidad para poner en marcha políticas eficaces contra la pobreza infantil.

La organización de defensa de infancia está presente en el foro, en el que se aborda el plan de acción presentado por la Comisión Europea en marzo pasado y que marca el objetivo de reducir -para 2030- en 15 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, de ellos cinco millones niños.

En España, el riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 30,3 %, mientras que la media de la UE es del 25,3 %.

La UE ha encargado a Unicef realizar un análisis en profundidad en varios países, entre ellos España, para identificar los obstáculos que impiden su reducción y elaborar planes de acción eficaces, que serán respaldadas con fondos de la Garantía Infantil, un programa europeo para acabar con las desigualdades entre los niños.

"Es el momento de hacer esa gran revolución al estilo de las grandes infraestructuras pero en lo social y en políticas de infancia, si no queremos que la covid nos deje todavía más atrás", asevera.

Las políticas de infancia en España no han sido capaces de evitar ni reducir esas situaciones de pobreza que se arrastran desde hace años, en momentos de crisis y en otros de bonanza.

"La eficiencia de nuestras políticas sociales no es la mejor y sobre todo no hay suficiente inversión; se ve que después de aplicar esas políticas la reducción no es tan buena como otros países".

Para la experta en infancia, uno de los problemas es la descentralización de las políticas sociales, sanitarias o de educación, cuya competencia reside en las comunidades autónomas.

"Si no tienes una excelente coordinación en todos los niveles hace que eso sea muy difícil y haya problemas; es uno de los grandes retos del proyecto europeo Garantía Infantil, que pide a los estados que al menos un 5 por ciento de los fondos europeos lo destinen a la lucha contra la pobreza infantil, sobre todo los que tenemos peores datos", explica.

Cada estado deberá hacer un examen de sus políticas y presentar un plan de acción en junio, con el conjunto de indicadores y la estrategia para abordar el reto de reducir la pobreza.

"Una inversión en infancia no es un gasto, es inversión en las nuevas generaciones de niños", señala la responsable de Unicef, quien recuerda que "las oportunidades las da la escuela y el tener un mínimo de bienestar, y sin ellas no pueden optar a romper el circulo de la pobreza".

Junto al Ingreso Mínimo Vital, Unicef también reclama la aprobación de una prestación por hijo a cargo. "Todas las familias con hijos deben recibir una cantidad, sobre todo aquellas lindando a la pobreza, a las que no llega el ingreso mínimo porque tienen trabajo, pero no llegan a cubrir necesidades básicas".