"Es una vergüenza...": Una comunidad de vecinos se hace viral por el ladrón de los adornos de Navidad

Se acaban las fiestas de Navidad, pero no los líos provocados por cuestiones relacionadas con estas festividades. Suelen ser un momento muy tumultuoso del año, a pesar de que el trasfondo de estas fechas tiene mucho más que ver con la paz. Pero en las comunidades de vecinos no hay ni un día en el que no pueda saltar una polémica. Las relaciones en el vecindario no son sencillas y en un momento en el que se producen tantas visitas en los hogares, se multiplica la posibilidad de que aparezcan personas incívicas por las zonas comunes.

Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación que ha aparecido en Twitter con una queja de una comunidad de vecinos. Esta plataforma triunfa por ser un expositor de historias que vivimos en nuestro día a día, que resultan divertidas. Aunque el cartel que se ha viralizado no es tan positivo, ya que es una queja por una actividad bastante miserable. Parece que apareció un 'Grinch' de la Navidad.

Hace unos años, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes sociales podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. En este caso se denuncia un robo de un elemento decorativo que se encontraba en la puerta de un vecino que no ha dudado a la hora de quejarse del suceso.

"Es una vergüenza"

Antes de la Navidad ya se viralizó un episodio en el que en una comunidad de vecinos de Cataluña robaron un árbol de Navidad entero. "Apreciados vecinos. Aquí tendría que haber un árbol de Navidad", recalcaba el presidente, que es quien firmó el documento. Es más, daba la hora exacta en la que se ha producido el fatídico suceso: "El viernes 9 de diciembre a las 16:40 horas". Esto sorprendió a propios y extraños según se iba viralizando. En comparación con el suceso actual, el robo ha sido mucho menor.





"Es una vergüenza robarle a una vecina un muñeco navideño. La persona que lo ha robado, que lo devuelva o se procederá a revisar las cámaras y todos los vecinos sabrán quién es un ladrón/a", reza el cartel que colocó el afectado en una zona común de la comunidad. La cuestión está en que en estas fechas, como se comentaba antes, las visitas en el edificio han provocado que entrasen personas ajenas al vecindario. Son muchos los que apuntan a este caso como el posible responsable del suceso.