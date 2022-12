Un cartel se hace viral al denunciar el robo de un árbol de Navidad en una comunidad de vecinos: "A las 16:40"

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para los conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos al último protagonista.

Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación que ha aparecido en Twitter con una queja de una comunidad de vecinos. Esta plataforma triunfa por ser un expositor de historias que vivimos en nuestro día a día, que resultan divertidas. Aunque el cartel que se ha viralizado no es tan positivo, ya que es una queja por una actividad bastante miserable.

Hace unos años, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes sociales podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. En este caso se denuncia un robo de un elemento que ha comenzado a aparecer en las comunidades de vecinos durante este puente: el árbol de Navidad.

"El grinch"

Muchos de nosotros tendremos opiniones marcadamente diferentes en lo que respecta a la decoración del árbol de Navidad, desde la fecha correcta para colocarlo, hasta si las luces claras o coloridas infunden la alegría más festiva. Para los que quieran saber, el momento tradicional en el que se puede empezar con el árbol es el comienzo del Adviento, que es el cuarto domingo antes de Navidad. No se sabe si la comunidad de vecinos, presumiblemente en Cataluña por un detalle en el cartel, llevaba desde entonces con el elemento decorativo en su portal.

Lo que sí se sabe es que ha sido robado. El cartel viral denuncia que el árbol de Navidad que tenía esta comunidad en las zonas comunes ha desaparecido este viernes. "Apreciados vecinos. Aquí tendría que haber un árbol de Navidad", recalca el presidente de la comunidad, que es quien firma el documento. Es más, da la hora exacta en la que se ha producido el fatídico suceso: "El viernes 9 de diciembre a las 16:40 horas". Esto ha sorprendido a propios y extraños según se iba viralizando. Todo estaba escrito tanto en español como en catalán.





"¿Y cómo sabe la hora exacta en que lo robaron? ¿Lo vio?", se pregunta un usuario. En Instagram también cuestionan esto: "Y ponen la hora exacta. Algo no cuadra". "Eso no es un Grinch, es un ladrón", recalcaba otro. Cientos de 'me gusta' inundaban la publicación. Mientras tanto, la búsqueda del culpable continúa. La comunidad de vecinos se ha quedado sin ese elemento que da un color distinto a las casas en estos días tan señalados de diciembre.