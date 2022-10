Una vecina de Vigo pierde a su gato y cómo recupera a su mascota se convierte en viral: "No me lo daba..."

Que un vecino se haga cargo de nuestras mascotas cuando se han escapado, no es tan raro como parece. No obstante, hay veces que este tipo de escenarios comunes, pasan a ser algo fuera de lo normal y así le ha ocurrido a esta vecina de Vigo.

Todo ocurrió hace unos días. El martes, Patricia se encariñó con un pequeño gato negro, de solo unos meses de edad, tras verlo abandonado. Tras haberle dejado permanecer con su madre un tiempo, decidió adoptarlo y se lo llevó consigo a su domicilio, en el centro de Vigo, donde atendió y cuidó al pequeño animal.

No obstante, el pasado martes y cuando se disponía a enseñárselo a una amiga, el gato se escapó del trasportín en el que lo llevaba debido a un problema con el cierre. Fue una mujer con síndrome de Diógenes quien se lo encontró y se lo llevó.





"Me dijo que no me lo daba porque se había encariñado con él", aseguró la dueña a 'La Voz de Galicia', viendo así como la mujer se llevaba al gato. Patricia tuvo que avisar a la policía y elaborar todo un plan a través de redes hasta que consiguió dar con el domicilio de la anciana. Para su sorpresa, la verdadera dueña del gato descubrió que la anciana no vivía en aquel lugar, sino que realmente se trataba de un pequeño local en el que almacenaba todo tipo de basura, desperdicios y animales.

Tras varios intentos de la policía por acceder a la vivienda, en la que nunca parecía hallarse la anciana, Patricia consiguió verse de nuevo con ella. Finalmente, tras una breve discusión, consiguió que la mujer le devolviera al gato, que no se encontraba en aquella vivienda sino en un piso cercano. Poco después, la policía consiguió acceder al lugar en el que la anciana almacenaba todos aquellos objetos, por lo que rápidamente procedieron a elaborar un informe de la situación y dar parte de todo aquello que había allí dentro almacenado.





Qué caracteriza a la persona con 'trastorno de acumulación compulsiva'

El trastorno de acumulación compulsiva se caracteriza por "la dificultad permanente de descartar o desapegarse de posesiones, independientemente de su valor real. Como resultado hay una acumulación de posesiones que congestionan y desordenan los espacios donde uno vive hasta tal punto que el propósito de estos espacios se encuentra sustancialmente comprometido" describen los psiquiatras Katharine A. Phillips y Dan J. Stein.

Es un padecimiento crónico, los síntomas no remiten fácilmente ni de forma espontánea. Se inicia en la adolescencia y va empeorando con la edad causando un deterioro clínicamente significativo hacia los 45 años. Se estima que entre el 2 % y el 6 % de las personas padecen este trastorno que afecta indistintamente a mujeres y hombres.

El trastorno puede llevar no solo a acumular objetos materiales, también animales, algo mucho más grave al entrar en juego seres vivos que necesitan cuidados y atención para no causar daños mayores a esos mismo animales y a los humanos.