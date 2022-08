Una reputada viróloga habla claro sobre la viruela del mono y su situación en España: "Me entristece..."

La viróloga camerunesa Boghuma Kabisen Titanji habló alto y claro sobre la viruela del mono tras los primeros fallecimientos por la viruela del mono en España y Brasil. A través de un hilo de Twitter, la científica indicó que estas son las primeras muertes fuera de África y envió una advertencia: "A medida que aumenten los casos, veremos una gama más amplia de síntomas, complicaciones y aún más muertes".

Además, añadía que "cada muerte es un triste fracaso y no solo debe llamar la atención cuando ocurre en países con más recursos. A nadie le importaba cuando las muertes por viruela del mono ocurrían principalmente en África, niños cuyas vidas se subestiman con demasiada frecuencia". La viróloga también insistió en que cualquier plan de respuesta integral que no incluya países donde la viruela del mono ha sido endémica durante décadas acabará por fracasar. "Me entristece profundamente ver que otra zoonosis se arraigue en la población humana como esta, especialmente una para la que tenemos una vacuna y tratamientos viables".









José Antonio López también es virólogo e intervenía hace escasos días en televisión para hablar sobre esta dolencia y su evolución en España. "Habría motivos para que las autoridades se decantaran y nos informaran sobre cómo se transmite la infección, lo que no es la enfermedad, que no es de transmisión sexual y cómo podríamos protegernos de ella". Sobre la mayor vulnerabilidad que sufren unas personas respecto a otras con esta dolencia, ha explicado que "los datos están ahí. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se transmite por contacto estrecho. En África la transmisión era con animales infectados y aquí ahora es ya entre humanos".

Este experto también advertía de que "ya hay hasta niños infectados. El mayor grupo es cierto que es un grupo muy específico. Hacer recomendaciones para ese grupo en concreto no parece descabellado, siempre y cuando se tenga claro que la transmisión es por contacto estrecho lo transmita quien lo transmita".