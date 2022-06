Una reconocida actriz sufre un susto y pide colaboración a sus seguidores: "Cualquier ayuda es mucha"

La actriz Melani Olivares, conocida por su participación en series como 'Aída', ha sufrido un susto. Ha denunciado públicamente que le han robado el vehículo. El suceso tuvo lugar en un parking céntrico madrileño, en la plaza Pedro Zerolo y, por eso, ha puesto en marcha toda la maquinaria necesaria para recuperar su coche cuanto antes.

"Me han robado el coche. Tiene como siete años y lo compré de segunda mano. Lo estoy pagando todavía. Yo ya he denunciado el robo a la policía, pero lo comparto por aquí a ver si tenemos suerte", indica la actriz, muy conmovida por el cariño y el apoyo que ha recibido de sus fans.

En su cuenta de Instagram, decía que "gracias por el aluvión de mensajes con muestras de apoyo y por los intentos de ser sheriffs en la ciudad. Os lo agradezco infinito, sobre todo porque no tengo otro coche. Voy a seguir pagando un coche que no tengo", decía la reputada intérprete, que en la tarde de este martes se llevaba esa desagradable sorpresa al comprobar que le habían robado el coche.









"Me han robado el coche del mismo parking donde pago y me va a dar algo", decía a través de una storie en su perfil de Instagram, donde también decía que no sabía todavía nada de su vehículo.

Su situación profesional actual y algunos de sus proyectos más destacados

No cabe duda, este es un contratiempo para la actriz en un momento muy bueno de su carrera profesional aunque a comienzos de 2022 aseguró en televisión que estaba atravesando momentos económicos un tanto difíciles. "No soy rica, pero estoy empezando a respirar. La cosa se está empezando a mover mucho. Estamos en una situación jodida y los teatros no están al 100% en todos los sitios. A veces se suspenden bolos porque con ese aforo no merece la pena hacer la función", decía.









Melanie Olivares empezó a trabajar como presentadora y después de estudiar interpretación en la escuela de de Cristina Rota, debutó en 1995 como actriz en La niña de tus sueños (1995), pero no fue hasta Éste es mi barrio (1996-1997) cuando se consolidó en la profesión. Después apareció en Más que amigos (1997-1998) y Ambiciones (1998), hasta que le llegó su gran oportunidad como Paz Bermejo en la serie de Telecinco Aída (2005-2014).

En el cine debutó en el corto Perdón, perdón en 1998 y en un largometraje en el año 2000 con la comedia Me da igual. Le siguieron las películas: No te fallaré (2001), No dejaré que no me quieras (2002), Agujeros en el cielo (2004), 8 citas (2008), Temporal (2013), Dos a la carta (2014) y Hablar (2015). También ha hecho diferentes obras de teatro.









Hace varios años, se convirtió en una de las protagonistas de Benvinguts a la familia, una serie producida por Filmax para TVE, que lanzó su segunda temporada a principios de 2019 y por la que la actriz decidió mudarse a Barcelona con sus hijos. De hecho la serie fue líder líder de su franja con una cuota del 17,8% y 461.000 espectadores.