Una mujer encuentra una nota en el parabrisas de su coche y las respuestas no se hacen esperar en Twitter

Si hay algo que es típico o un clásico de la cultura española, según como se mire, son las notas en los parabrisas de los coches (sí, tal y como lo estás leyendo). Y es que no es ninguna locura estar paseando por la calle y encontrarte que alguien le ha dejado a su vecino en la luna delantera algún mensaje con ciertas indicaciones, o, simplemente, para darse ánimos y felicitarse.

Estos mensajes son el caldo de cultivo perfecto para ser viral. Vamos, que recibir un mensaje de estos y subirlo a las redes sociales es garantía de recibir muchas visitas, comentarios e interacciones. Además, los aludidos, normalmente, han cometido alguna infracción como aparcar mal o golpear, sin querer, a otro vehículo. Por lo que los vecinos, o transeúntes, dejan algún que otro mensajito para el conductor.

Pero no siempre es así. Resulta que una usuaria de Twitter, @AnaViguri, de Cartagena, ha compartido en su perfil el mensaje que se ha encontrado en el parabrisas de su coche, que es muy llamativo. En el tuit se puede apreciar la foto de la luna delantera del coche con una nota escrita a mano en la que se puede leer: "Hola vecino. Estoy pensado en comprar un CX-30 y me gustaría saber cómo le va este coche ¿Sería tan amable de darme su opinión aunque sea en un simple WhatsApp?". Además, en la nota el remitente deja su nombre, número de móvil y plaza de aparcamiento en el edificio, los cuales no se pueden ver en la foto porque la usuaria los ha tapado para proteger la privacidad de su vecino."Gracias y perdone las molestias", así es como termina el texto del mensaje.

La usuaria se ha tomado la situación con buen humor y, junto a la foto, ha escrito el siguiente mensaje: "La nota que me han dejado hoy en el parabrisas sería el comienzo de una historia de amor en una película americana, pero como soy de Cartagena me voy a comer un mojón...".

Los comentarios de los demás usuarios de Twitter no se han hecho esperar, con respuestas de todo tipo.

Incluso algunos pidiendo la continuación de la historia. Lo que ha animado a @AnaViguri a responder al remitente de la nota.

Otros usuarios, en cambio, ya están escribiendo el guion de la película que contará esta curiosa historia.

Además, el usuario de la cuenta de Twitter @PeliDeTarde ha respondido con diciéndole a la usuaria: "Nunca pierdas la esperanza".