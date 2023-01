Una madre se hace viral por el accidentado reencuentro con su hijo en el aeropuerto: "Yo le di su abrazo..."

Son momentos de mucha emoción, de volver a ver a la familia y pasar tiempo con ellos. El ambiente que se respira en los aeropuertos es único. Estos lugares reciben personas de cualquier parte del mundo: Brasil, Australia, Francia... Algunos incluso vienen después de muchos años sin regresar a casa, sobre todo después de la pandemia, donde los viajes han estado tan restringidos. A muchos se les ocurren las ideas más originales, pero a veces, de forma involuntaria, se llama la atención para mal.

La imagen de dos novios dándose un beso eterno hasta que aparecen los siguientes pasajeros por la puerta de llegada del aeropuerto son la estampa preferida. En el Barajas – Adolfo Suárez en la capital madrileña se producen miles de reencuentros cada día. Caras de alegría, ilusión, felicidad, caras de satisfacción, de orgullo y lágrimas, muchas lágrimas... En definitiva, reencuentros y abrazos de quienes tienen a algún ser querido lejos que vuelve.

Una madre confunde a su hijo en el aeropuerto y el vídeo se hace viral: así lo cuenta Mar Amate https://t.co/5i3n0WyJkZ — CADENA 100 (@CADENA100) January 23, 2023

Los reencuentros en redes sociales suelen ser muy emotivos y hacen llorar a más de uno. Pero también hay algunos que causan cierta risa por el final inesperado. Y es que los reencuentros son siempre especiales, incluso cuando te recibe un desconocido. Eso es lo que debió pensar, un hijo que esperaba a su madre en un aeropuerto y acabó viendo como se abalanzaba sobre él, otra persona que no era su progenitora. Es este tipo de confusiones que suceden en un aeropuerto cuando hay tanta gente y cuando estás, como en las películas, esperando que alguien.

"Yo le di su abrazo también"

En este caso es un hijo que está esperando a su madre. Lleva como tres o cuatro años sin verla porque vive en Venezuela y, entonces, en el momento que se abren las puertas y empieza a salir la gente. El chico se aproxima con los brazos abiertos para abrazar a su madre. En ese momento, su madre está saliendo, pero hay una señora delante de la madre... que piensa que ese hijo es el suyo. Pero luego no es su hijo. Entonces se funden un abrazo a tres, como si no hubiera pasado nada.

El vídeo lo ha subido a su cuenta de TikTok el usuario @domingomendozaa y no ha tardado en viralizarse. Tanto que supera ya los 3 millones de reproducciones y miles de likes y comentarios que se ríen con lo sucedido. Y no es para menos, porque Domingo demostró que es una buena persona abrazando a una persona a la que no conocía de nada. Finalmente, la mujer que se había abrazado a la familia equivocada retrocede y se va hacia los que sí debían de ser sus hijos. Mientras, Domingo y su madre comentan lo sucedido y, a tenor del rostro que aparece en la cara de la mujer, no se puede creer que se haya producido esa confusión.