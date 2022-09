Una joven de Madrid llama a unos obreros para una reforma y esto es lo que hacen con su gato: "Tuve que..."

Ana es una joven que reside en Madrid y tiene un gatito llamado Beesly. Solamente tiene dos años. Ella es conocida en Twitter con el usuario @patatilla. El gato, según cuenta ella, es "un pieza" porque sus trastadas acaban en anécdotas muy divertidas.... como la que le ha ocurrido hace muy poco tiempo.

El relato es tan surrealista que se ha hecho viral en Twitter. Un ejemplo del alcance, para que te hagas una idea, es que en solo 12 horas ya ha acumulado más de 200.000 'likes', 17.000 retuits y muchísimos comentarios de usuarios que hablaban sobre lo ocurrido. No es para menos. La historia es sorprendente.





La familia de esta tuitera, que vive en la capital, llevaba meses esperando a que los obreros tapasen un agujero situado en el cuarto de baño, en la zona de la bañera, con el fin de arreglar una gotera.

Hace unos meses, en pleno verano, Beesly veía ese huequito un lugar en el que estaba fresco y... parece que le cogió cariño porque ha tratado de volver a meterse dentro.

"Se metió en el agujero mientras los obreros no miraban y al final se ha tirado ahí metido 12 horas", explica Ana al HuffPost. Además, añadía que "es que encima, cuando le hemos sacado, se quería volver a meter dentro. Siempre suelo llamarlo por las noches y él me responde. A la una de la mañana, he empezado a abrir todas las puertas y a mirar todos los lugares de la casa porque no sabía desde donde maullaba. Mi perro también estaba como loco buscándole".

"CUIDADO A LOS QUE TENGÁIS GATOS Y OBRAS EN CASA"

Ana también ha contado que le parecía que "estaba metido como en un armario. Miré en el del baño y tampoco aparecía. Y pensé que podría estar en ese hueco, me acerqué para confirmarlo y ahí estaba".

Mientras ella intentaba buscar a su gatito, se le ha escapado el perro. Vamos, que no gana para disgustos. Sea como fuere, su relato ha servido para que los tuiteros cuenten historias similares a la de Ana.









"Cuidado los que tengáis gatos y obras en casa", "Paramos en una gasolinera a unos quince minutos de casa, bajamos del coche y el tío se había quedado dormido en un hueco del bastidor" o "no es la primera vez que pasa", son algunos de los tuits que recogen historias un tanto surrealistas.

Por suerte, Beesly está a salvo y todo se ha quedado en una anécdota. Este gato y otros muchos tienen comportamientos que no muchos entienden. Sobre el hecho de que los felinos amansen, por ejemplo, la realidad es que no existe un motivo unánime detrás de ello, sino que existen cinco teorías posibles, siendo la más extendida que es una conducta instintiva desde que nacen. Los hacen como método de presión sobre los pezones de la madre para incentivar el desarrollo del calostro y de la leche materna. No obstante, se trata de un comportamiento que sólo tiene sentido durante sus tres semanas de vida.