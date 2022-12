Una azafata de un vuelo entre Madrid y Palma se hace viral con un gesto navideño: "La Mariah Carey española"

Si alguna vez has volado en avión, conoces ese momento al comienzo del vuelo en el que las azafatas saludan uno a uno a cada uno de los pasajeros que van montando en el vuelo. Un momento de simpatía antes de comenzar el viaje, ya que los asistentes de vuelo suelen esperar en la puerta hasta que todos los viajeros han ocupado sus asientos. Amablemente, te enseñan cuál es tu lugar en el avión. Pero Andrea ha revolucionado las redes sociales dando un espectáculo más allá de sus quehaceres.

Las azafatas son unas trabajadoras muy especiales. Hay algunas que incluso llegan a ser heroínas, como la historia de Jane Harrison. El vuelo 712 de British Overseas Airway Corporation volaba desde Londres a Zúrich. Cuando los pilotos tenían la autorización para proceder al despegue y la aeronave estaba a máxima potencia, preparado para abandonar tierra firme, se oyó un enorme estruendo. Consiguieron regresar, pero el motor 2 de la aeronave sufrió una brutal explosión. Ella fue la última en abandonar el aparato en llamas y, por no dejar a ningún pasajero atrás, no consiguió salir nunca de allí salvando cuatro vidas.

Muchos pasaron estas fiestas en la compañía de sus seres queridos, aunque otros no tuvieron esa fortuna, ya sea por negocios o distancia, sin embargo, eso no fue impedimento para celebrar la Navidad al más puro estilo de Mariah Carey, ya que una azafata sorprendió a los pasajeros de un vuelo al interpretar una de sus más icónicas canciones y el momento ya se viralizó. Primero vio su vídeo en la cuenta de TikTok de un usuario, después subió su actuación al suyo propio donde cuenta por miles las reacciones.

"La Mariah Carey española"

Todo ello ocurrió en un vuelo de Palma de Mallorca hacia Madrid en España en plena Nochebuena. Parecía que el día transcurría con normalidad, pero a las 18:30 horas, la azafata, de nombre Andrea, tomó el micrófono para alegrarle un poco el día a todas los pasajeros. ¿Su elección? Decidió cantar la canción 'All I Want For Christmas Is You', pero al hacerlo dejó asombrados a todas las personas, incluyendo a sus propios compañeros de tripulación, quienes al final le terminaron aplaudiendo.

Una pasajera, desde la cuenta de Tik Tok @mapiupiu, lleva más de medio millón de reproducciones con el clip "Azafata random se pone a cantar en medio del vuelo". Es ahí donde la usuaria, Elena, la bautiza como "The Spanish Mariah Carey (La Mariah Carey española)". "Literalmente cantó desde los cielos", bromeaban con su actuación. "Qué lindo detalle, que a pesar de no tener a su familia por estar trabajando, dedique el tiempo de alegrarle a otros", apuntaba otro.

Algunos pasajeros frecuentes de la aerolínea esperan que en algún momento tengan la compañía de Andrea en los trayectos y siga demostrando su talento en las alturas. Cabe recordar que el éxito ‘All I Want For Christmas is You’ ya ha recaudado cerca de 229 millones de dólares en ventas desde que se lanzó en el año 1994. Esta canción se ha convertido en una de las más representativas de la navidad a nivel mundial.