UGT censura el descenso presupuestario para la formación de los profesores

La UGT valora el aumento del 10,7 % en el presupuesto educativo para 2022 y que el 67 % del mismo se gaste en becas y ayudas al estudio, pero cree "insuficientes" las partidas para la formación del profesorado y la educación compensatoria.

En un primer análisis del proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2022, el sindicato destaca los 1.604 millones de euros que se han asignado al Ministerio de Educación y Formación Profesional a cargo de los fondos europeos para afrontar el impacto de la covid.

Sin embargo, la financiación para la formación del profesorado y la educación compensatoria son "claramente insuficientes. Agrava la situación si tenemos en cuenta la creciente incertidumbre en la que el profesorado está inmerso debido a la situación generada por la pandemia y la necesidad de impartir docencia en distintas modalidades (presencial, semipresencial o a distancia)".

En cuanto a la primera partida, que pasa de casi cuatro millones de euros en 2021 a 2,1 millones en 2022, afirma que los recortes que viene sufriendo en los últimos años supone en la práctica su "casi desaparición".

Empeora la situación "la creciente incertidumbre en la que el profesorado está inmerso debido a la situación generada por la pandemia mundial y la necesidad de impartir docencia en distintas modalidades (presencial, semipresencial o a distancia), y donde la formación del profesorado debería recobrar mayor relevancia y prioridad".

Respecto a los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, se observa un descenso de un 9,69 % en relación al año 2021, bajada que va a continuar en 2023, el último año de recepción de estas partidas en Educación, que desaparecerán en 2024.

"Desde UGT entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado, y por ello defendemos una financiación con un suelo mínimo de inversión pública a fin de garantizar los servicios educativos esenciales, más allá de aportaciones extraordinarias como las procedentes de los fondos europeos".

El Gobierno tiene en "sus manos revertir esta situación acercando el PIB en educación a la media europea (5 %), tal como se ha comprometido en la nueva ley educativa, la LOMLOE, que fija su incremento hasta un mínimo del 5 % del PIB. De todos modos, UGT considera esta cifra insuficiente, ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7 % y no situarse por debajo de la media de la UE".

Por otro lado, el sindicato no está satisfecho con un aumento salarial del 2 %, una cantidad que es "insuficiente para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del personal docente y no docente de la enseñanza pública no universitaria y universitaria, más aún cuando los índices de inflación están empezando a incrementarse". EFE

msr/ros