Ni triángulos ni luz V16 obligatorios: qué hacer tras una avería en carretera en moto según la DGT

Ante una tesitura complicada, de gestionar un accidente, la complicación aumenta sobremanera cuando estamos conduciendo una motocicleta. En el hipotético caso de que nos toque solventar una avería de moto, es fundamental seguir una serie de consejos que facilitarán una experiencia tan compleja para todos nosotros.

En el caso de que una avería nos obligue a detenernos, mientras circulamos por la calzada o el arcén, debemos cerciorarnos de si es posible sacar al vehículo fuera de la vía. Esto es importante, puesto que la moto puede suponer un obstáculo o un estorbo para el resto de conductores. Igualmente, debemos encender la luz de emergencia para advertir al resto de conductores, en caso de que la moto tenga dichas luces.

A diferencia de los coches, no será posible preseñalizar su situación de emergencia, ya que las motos no tienen obligación de llevar triángulos. Una opción recomendable, no obligatoria, sería utilizar la señal V-16, el dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de emergencia. Otro consejo a tener muy en cuenta, es que el motorista debe permanecer en todo momento con su casco puesto y con el chaleco reflectante puesto. A continuación, con la moto fuera de la vía, busque un lugar seguro, lo más alejado posible de la circulación y llame a asistencia en carretera.

Según diferentes informes de siniestralidad, centrados en los motoristas, nueve de cada diez conductores consideran la moto como una solución para la movilidad y el aparcamiento urbano. Es en estos informes donde se señalan datos de lo más llamativos, como que las motocicletas solo son responsables del 27% de los accidentes en los que se ven involucradas.

Tanto automovilistas como motoristas coinciden en el apoyo masivo a la instalación de guardarraíles seguros para las motocicletas. Otra de las conclusiones en las que automovilistas (56%) y motoristas (62%) coinciden es en la percepción de que el diseño de las ciudades se realiza sin contar con las motos, pensando únicamente en los coches.

Un colectivo en riesgo constante

El de los motoristas es uno de los colectivos más vulnerables de la vía. Los estudios indican que el riesgo de morir de un motorista es 17 veces superior al del conductor de un turismo. Y su siniestralidad es muy preocupante. En 2020 fallecieron 313 motoristas (25% del total de víctimas mortales), según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT.

Para incrementar su seguridad se trabaja en dos campos. En seguridad pasiva, una vestimenta adecuada con colores visibles, reflectantes y con protecciones que, junto a los guantes y el casco homologado, son fundamentales. A ello se suman los chalecos con airbag cuyo uso promueve especialmente la DGT. Pero es en la seguridad activa donde los fabricantes están haciendo especial énfasis, a través de la tecnología y la electrónica, cada vez más presente en las motos, para configurar sistemas que hagan su conducción más segura

