Juan Lobato establece una fecha límite y revela qué medida será clave para el futuro de Sánchez: "Si está cada uno a su historia, habrá que convocar elecciones"

Se cumplen 2 años de las elecciones generales de 2023. Esos comicios que, en pleno verano, ganó el PP. Pero sin mayoría absoluta para poder gobernar. Las consecuencias las venimos viviendo. Por ejemplo, con la amnistía. O el concierto fiscal con privilegios para Cataluña. Miramos atrás y también lo que tenemos por delante con Juan Lobato. Pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Es senador y ex secretario de los socialistas madrileños.

Sobre el pleno de este martes, explica que hay que verlo "con la normalidad parlamentaria en los que hay una diversidad de partidos enorme. Ya ha pasado en otras. Recordemos cómo se aprobó la reforma laboral. Esto pasa en más países. Naturalidad de los sistemas parlamentarios en los que hay diversidad". Pero, ojo, hay que verlo "con perspectiva de legislatura. Es decir, analizar la capacidad del Parlamento para hacer su trabajo y ayudar a que la gente viva mejor en España".





Así, habrá que ver si el Parlamento consigue "que a la gente le vaya mejor la vida".

"estamos dejando ir temas estratégicos como la ia"

Medios de comunicación hablan de una legislatura muerta y de un colapso parlamentario. Lobato no comparte este escenario porque no le parece todo blanco o negro. "Hay cosas que se han conseguido. Las becas están llegando a miles de jóvenes que, gracias a eso, pueden estudiar. O el tema de las pensiones. Temas quizás más profundos o estratégicos de país, falta un pasito más. Esto no es responsabilidad solamente del PSOE", explica en 'Herrera en COPE'.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Juan Lobato, senador y exsecretario de los socialistas madrileños La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Empezando por su partido y el Gobierno. Dice que se nos está yendo a temas feos "y estamos dejando ir esos temas estratégicos como la IA o cómo poner esa base para que, países que van a toda leche, no nos dejen atrás dentro de 10 años".

Estamos en el ecuador de la legislatura, con los presupuestos prorrogados.

Lobato dice que el horizonte de la legislatura es el siguiente: y es que hay que analizar en "septiembre si hay viabilidad parlamentaria. El Gobierno tiene intención de lanzar PGE. Ojalá sea así. Responde al mandato constitucional. Y vamos a hacer test al Parlamento. Vamos a verlo. Ahí es importante que eso se visibilice". Prosigue su discurso que habrá que ver si "se hace una moción de confianza en el que decir si estamos concentrados en lo que hay que hacer, porque, si está cada uno a su historia, habrá que convocar elecciones".

Europa Press Pedro Sánchez

"SI SE HACEN PGE ES QUE HAY UNA MAYORÍA PARLAMENTARIA PENSANDO EN LA GENTE"

El ex secretario de los socialistas madrileños insiste en que habrá que ver en septiembre si "hay presupuestos, que es lo que plantea el Gobierno. Vamos a ver. Si se hacen PGE, es que hay una mayoría parlamentaria que está pensando en la gente. Y si no la hay, hay que hacer un reset".

TE PUEDE INTERESAR Los batacazos de Pedro Sánchez en el Congreso en este curso: 32 leyes retiradas y solo 30 normas publicadas en el BOE

Añade que habrá que ver cómo hacer ese reset: "Si está cada uno a su historia, habrá que convocar elecciones".

El político también ha hablado sobre el caso Ábalos y Santos Cerdán. Ha asegurado sentir "bochorno y frustración y cabreo. Esto hace muchísimo daño a esa confianza de los militantes".

Si quieres descubrir más claves de la entrevista, no te la pierdas en el audio adjunto.