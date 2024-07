Torres considera "lamentable" que el PP haya parado la reforma de la ley de extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado este miércoles de "lamentable" que el PP haya impedido que se inicie la tramitación de la reforma de la ley de extranjería al votar en contra de forma "inesperada".

"Era inesperado que el PP, que gobierna en Canarias, que preside Ceuta, también Melilla, no la aprobara en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, después de ocho meses de trabajo entre el Gobierno de España y el presidente de Canarias, que tiene un pacto con el PP", ha dicho a los medios en Almería.

Por ello, ha considerado responsables a los populares del freno a esta reforma y ha afirmado que "es lamentable, porque incluso estoy en una comunidad que ha tenido también, en otros momentos, recuerdo perfectamente, a finales del año 2018, una situación extraordinaria de llegada de menores no acompañados", ha abundado.

"Estoy en Andalucía y recuerdo perfectamente que a finales del año 2018 el gobierno recién llegado de Pedro Sánchez aprueba un real decreto con una ampliación de un 25 % por menor no acompañado para las comunidades que aceptaran acogerlos en sus territorios a través de un real decreto. En el año 2018 finales, cerca del 60 % de los menores no acompañados estaban aquí, en esta comunidad", ha expuesto.

"Aquello no funcionó. ¿Por qué? Porque era una solidaridad voluntaria. En el 21, en el 22, en el 23 se avanzó con conferencias sectoriales, pero también era solidaridad voluntaria. Recientemente se aprueba en la conferencia sectorial que 300 y pico menores saldrían de Canarias. Van a tardar meses y meses en salir. Y, por tanto, cuando hay 6.000 menores en una comunidad, como hubo cerca de 10.000 en Andalucía en el año 2018, la historia nos termina concluyendo que hay que hacer un cambio legislativo", ha resaltado.

En este sentido, ha destacado el "gran consenso" alcanzado por nueve de doce grupos políticos en el Congreso de los Diputados, para que en un momento "trascendental e inédito" vote en contra el PP, que es el que "preside la mayoría de las comunidades".

"Quien le da la espalda a esa situación de los menores en esos territorios es el PP. Y a los menores en sí mismos, que están hacinados y que no se están respetando sus derechos. Nosotros seguiremos del Gobierno de España buscando salidas, ayudando en una competencia autonómica a los territorios que tengan tal presión. Pero hay que ser claros y creo que ya basta de buscar excusas, justificaciones, palos en las ruedas", ha añadido.

Por otro lado, se ha referido a un posible referéndum en Cataluña entre los acuerdos con ERC, y ha sostenido que "todos los partidos que se definen o a tu definen independentistas siempre aspirarán a lo máximo y los partidos que no lo somos, decimos que respetamos la opinión de los otros porque eso es democracia, pero ni lo compartimos ni lo vamos a realizar, ni lo vamos a facilitar".

"Hubo quien criticó al PSOE por un acuerdo con ERC o con Junts, en el que decíamos que no estábamos de acuerdo con muchas cuestiones que ellos planteaban. Si tú en un papel pones que no estás de acuerdo, lo que no se puede decir es que somos cómplices. Nosotros estamos de acuerdo con caminar con la Constitución y, sobre todo, desde el Gobierno de España, de coalición, estamos de acuerdo en caminar en el estado de la autonomía, en mayor autogobierno, en escuchar y atender a los distintos territorios y entender también sus diferencias", ha concluido.