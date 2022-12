Tormenta en carretera: lo que no debes hacer nunca si te quedas atrapado en el coche durante un diluvio

Acaba de empezar el mes de diciembre y, tras un otoño algo extraño por el sol y buenas temperaturas hasta principios de noviembre, parece que el invierno ya está aquí. Esto ha llamado mucho la atención de todos, ya que se ha vivido un otoño poco habitual. Algunos aplauden esta continuación del verano que se ha vivido, mientras que otros se muestran muy preocupados, dado que se trata un efecto del cambio climático que se está sufriendo.

No obstante, estas últimas semanas, DANA ya ha dejado fuertes lluvias en el Levante peninsular, además bajas temperaturas. Además, parece que las lluvias han llegado para quedarse los próximos días por varias borrascas atlánticas. De hecho, el agua a acaparado nuestras calles durante toda la semana.

Sigue lloviendo en Madrid. En el suroeste hay alerta amarilla por fuertes precipitaciones. De hecho, la comunidad ha activado el nivel de preemergencia de unicam. Es decir, posibles inundaciones con riesgo para personas o bienes. A lo largo de todo este martes, se recomienda a los conductores que no circulen por esas zonas, que lleven las luces, que aumenten la distancia de seguridad, reducir la velocidad y, si la tormenta amenaza la seguridad, hay que permanecer en el arcén con las luces de emergencia puestas y, por supuesto, ante cualquier situación de peligro, avisar al 112.

La parte positiva de estos días de lluvia en Madrid, es que los cultivos y los embalses lo agradecen. Estas semanas de precipitaciones superan el 55% de capacidad, 4 puntos más que hace un mes y 20 puntos más que la media nacional. 13 grados en la capita, que no está mal para estar a una semana del invierno. A pesar de ello, siempre hay que tener en mente las prevenciones que hay que tomar para no ponerse en riesgo ante estas condiciones meteorológicas.

Estando en casa, es importante revisar el estado de su tejado y asegurarse de que no hay filtraciones ni goteras, revisar el estado de las bajadas de agua y ver que no están atrancada, igualmente los desagües de plantas bajas y asegúrese que no están atrancados. Sin olvidar el revisar las bombas de achique de agua de los sótanos funcionen. Además, si tienes productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, etc.) en casa, hay que mantenerlos guardados en un lugar seguro donde no pueda afectarles el agua.

Prevenciones en carretera

De la misma manera, cuando en una vivienda haya pisos bajos, sótanos, azoteas al descubierto o cualquier lugar susceptible de almacenar agua, provéase de una pequeña bomba de achique. Al igual que, mientras estás en casa, se recomienda sintonizar las emisoras de radio locales para estar informado sobre la posibilidad de lluvias intensas o avenidas, estado de la las carreteras y, en su caso, medidas de precaución y consejos de actuación.

Una vez conscientes de las lluvias que van a llegar, es conveniente contar con linterna, radio y pilas, además de de desconectar la energía eléctrica si el agua entra en la vivienda y amenaza a la instalación.

Por otro lado, se recomiendan otra serie de prevenciones en el caso de salir con el coche. Si la lluvia es muy intensa, es mejor detenerse en el primer bar, hostal, casa o cualquier construcción firme próxima a la carretera hasta que disminuya la intensidad de la lluvia. En el caso de seguir conduciendo, no debes cruzar con su vehículo vados que salvan barrancos u otros tramos de carretera si están inundados, dado que la fuerza del agua puede arrastrarle. Asimismo, es mejor circular con preferencia por rutas principales y autopistas, moderando la velocidad.

De la misma manera, como prevención, localiza visualmente puntos altos a los que dirigirse en caso de que las crecidas de agua así lo aconsejaran. Y si tienes problemas de visibilidad a causa de la lluvia deténgase en el arcén señalizando su situación. También hay que tener en mente la posibilidad de abandonar el vehículo y dirigirse a zonas altas, concretamente cuando el vehículo quede inmovilizado por el agua, el nivel de agua suba demasiado en la calzada, se observe que el agua llega al eje de su vehículo o se encuentre dificultades para abrir la puerta del vehículo.