Top 5 de las mejores clínicas de injerto capilar en Turquía

Alrededor de medio millón de personas peregrinan cada año a tierras turcas en busca de recuperar el pelo que han ido perdiendo con el paso del tiempo. Las razones por las que estos escogen Turquía para realizarse un injerto capilar son varias, destacando la amplia oferta, la calidad de los tratamientos y, cómo no, los precios. Una de las nacionalidades que más pacientes aporta a las clínicas de Estambul, año tras año, es la española. Y es que los españoles somos el segundo país con más calvos del mundo, solo superados por la República Checa.

Con un 42,6% de alopecia masculina no es de extrañar que seamos el mayor cliente para las clínicas especializadas en trasplante de cabello turcas. Tanto es así que, como consecuencia de la gran cantidad de pacientes españoles que reciben cada curso, la gran mayoría de clínicas certificadas ofrecen servicios de traducción al español, cuando no directamente la posibilidad de recibir atención en nuestro país con personal nacional, lo que sin duda alguna facilita mucho las cosas para quienes están pensando en realizarse un injerto capilar con garantías, la mejor atención y al mejor precio.

No obstante, y aunque se cuentan por decenas las clínicas especializadas en trasplante capilar, lo cierto es que no todas son iguales. Esa es la razón por la que es importante realizar un estudio exhaustivo previo antes de decantarse por una o por otra en busca de la mejor decisión. Porque como vamos a ver, no todas las clínicas son iguales ni están en condiciones de ofrecerle la solución concreta que usted necesita.

En este sentido, cabe destacar que un porcentaje reseñable de la abundante y creciente oferta que se puede encontrar en Turquía no ofrece las garantías mínimas de que el injerto de cabello que usted requiere se vaya a llevar a cabo en las mínimas condiciones médicas básicas y, mucho menos, de que el trasplante va a resultar exitoso para el paciente. Por eso resulta imprescindible informarse muy bien sobre todos los aspectos que atañen al centro médico y a quienes lo conforman antes de decantarse por uno o por otro. Es por ello por lo que todas las asociaciones de médicos turcas recomiendan asegurarse a los futuros trasplantados que no se ponen manos de las denominadas ‘clínicas low cost’. Ya que tras este adjetivo lo que se esconde son instalaciones low cost y profesionales low cost que, en el mejor de los casos, acabarán ofreciendo resultados low cost a todos aquellos que, tras fijarse únicamente en el precio final de la operación, se decantan por alguno de estos centros para repoblar su cabellera. Es precisamente este punto, el que tiene que ver con el precio, uno de los mejores a la hora de detectar que estamos ante una clínica de bajo coste y, a menudo, también de dudosa reputación. Por eso, ante la más mínima duda de que la clínica, el equipo que nos atiende o el cirujano forman parte de una estructura de bajo coste la recomendación no puede ser otra que la de rehusar cualquier solución que estos ofrezcan, por muy barata que nos resulte.

Porque cuando se trata de la salud, y sobre todo de introducirse en un quirófano, no podemos ponernos en manos de cualquiera si queremos evitar males mayores que los que nos han llevado al centro médico. Y es que, a menudo, es mejor esperar y ahorrar un poco más y asegurarse de que no ponemos nuestra salud ni nuestra imagen en juego. Siguiendo las recomendaciones de asociaciones de clínicas turcas y de profesionales de medicina del país otomano, a la hora de decantarse por una clínica, más allá del precio -que obviamente es normal tenerlo en cuenta, así como las facilidades de pago que cada clínica ofrece- es necesario revisar el equipo médico y humano que va a llevar a cabo la operación y que nos va atender desde la primera visita hasta la última revisión.

Es, pues, capital, ponerse en manos de un equipo médico experimentado y que conoce las últimas técnicas, para asegurarse, además de que se acaba consiguiendo el resultado deseado, que no surge ningún contratiempo evitable ni durante la intervención ni durante el post operatorio o las distintas revisiones que se requieren tras la operación. Algo a lo que las clínicas low cost que ofrecen soluciones milagrosas a precios increíbles, no suelen dedicar la mínima atención necesaria. Lo mismo sucede con las técnicas empleadas por los médicos que efectúan esta suerte de trasplantes llamativamente económicos y que nada tienen que ver con otras clínicas que, aun ofreciendo precios muy por debajo de los que podemos encontrar en España y el resto de países de nuestro entorno, sí cuentan con los medios y el conocimiento necesarios para servirse de las mejores técnicas. Técnicas como el microinjerto capilar a través de la técnica FUE. Un procedimiento quirúrgico ambulatorio mínimamente invasivo que consiste en la extracción, uno a uno, de los folículos pilosos procedentes de una zona donante, lo que supone todo un avance en relación con lo que venía sucediendo en la técnica FUE que requería la extracción a tiras del cuero cabelludo. Una técnica que, además, minimiza al máximo la presencia de cicatrices, lo que supone todo un avance en términos estéticos. Por si esto fuera poco, reduce notablemente el tiempo de recuperación postoperatorio al no requerir puntos de sutura, lo que permite a quienes se someten a este tratamiento de injerto capilar recuperar sus vidas en cuestión de muy poco tiempo. Tan poco que a los tres días de la intervención estos pueden ya volver a su país y empezar a trabajar.

LAS MEJORES CLÍNICAS TURCAS PARA HACERSE UN INJERTO DE PELO

Como seguramente, si está leyendo estas líneas está tratando de encontrar las mejoras clínicas turcas para llevar a cabo un implante capilar que acabe con su alopecia para siempre, vamos a indicarle cuáles son, a juicio tanto de los médicos como de los clientes, las mejores clínicas especializadas en injerto de cabello de Turquía y, de paso, explicarle las razones por las que lo son cada una de las mencionadas. Antes de pasar a jerarquizar las que están consideradas como los mejores centros clínicos especializados en trasplante de pelo en Turquía subrayar que las razones por las que estas clínicas, aun gozando de mejores y más experimentados cirujanos, son más económicas, son varias.

La primera tiene que ver con las subvenciones que los centros clínicos reciben del gobierno. En la última década, Turquía se ha convertido en uno de los países que más han invertido en turismo sanitario. Una decisión que tomaron tras varios años viendo como el sector turístico, el principal motor del país durante años empezaba a mostrar ciertos síntomas de agotamiento. La segunda tiene que ver con la llegada de inversión privada a raíz precisamente de todas estas facilidades que el Ejecutivo otomano ha venido implementando al sector sanitario. Gracias a la llegada de capital procedente de grandes inversionistas se ha conseguido aglutinar muchísimo talento, lo que en el caso concreto de los injertos capilares significa contar con los mejores cirujanos y especialistas en salud capilar. La tercera tiene que ver con la gran oferta que se deriva de los dos puntos anteriores. En muy poco tiempo han surgido decenas de centros especializados en cirugía plástica y estética en general y en el injerto de pelo en concreto.

Esta competencia ha provocado que, poco a poco, se hayan ido ajustando los precios de los distintos tratamientos destinados a recuperar el cabello perdido. Por último, a nadie se le escapa que los gastos que tienen que soportar los centros médicos privados en Turquía son mucho menores que los que tienen que afrontar los españoles o del resto de países de Europa. Gracias a que los alquileres, la luz, el agua y todo tipo de elementos necesarios en el día a día de un centro clínico son mucho menos costosos que en otros países, es posible ofertar trasplantes capilares a precios muy inferiores a los que se ofrecen en países como España. Como ven, los motivos por los que Turquía se ha convertido en la gran capital del injerto capilar a nivel mundial son varios y de entidad. La consecuencia, ya la conocen, la presencia de no pocas clínicas vinculadas al mundo de imagen lideradas por cirujanos de renombre y que ofrecen las últimas soluciones médicas a todo tipo de necesidades con un coste que, en muchos casos, supone apenas un tercio del montante total de lo que cuesta en una clínica en nuestro país.

RANKING MEJORES CLÍNICAS TURCAS

Dicho esto, vamos a repasar cuáles son las cinco mejores clínicas de injerto capilar en Turquía que ofrecen trasplantes de cabello realizados por profesionales experimentados de talla mundial en centros médicos de lujo y con un precio muy por debajo del que se pagaría por una intervención similar en cualquier país de Europa.

5. Clínica Dr. Serdar Gökrem

En el número cinco bien podríamos situar a la Clínica Ankara International Saç Ekimi. Clínica que dirige el Dr. Serdar Gökrem, uno de los mayores especialistas en trasplante de pelo, un profesional experimentado que se erige como uno de los grandes especialistas en la técnica FUE participando en la mejora del que es el método más vanguardista y que ofrece mejores resultados en la actualidad.

No obstante, es importante remarcar que existen algunos otros cirujanos expertos en injerto capilar con más experiencia y centros clínicos más completos si cabe que los que podemos encontrar en la clínica del Dr. Serdar Gökrem, como vamos a ver en los siguientes párrafos.

4. Clínica Asmed

Ese es el caso del Dr. Koray Erdogan, el especialista en trasplante de pelo que dirige el equipo de injertos de cabello de la Clínica Asmed. Lugar al que suelen acudir pacientes con todo tipo de alopecias y, sobre todo, aquellos que necesitan lo que en este centro denominan ‘megasesiones’ y que no son otra cosa que intervenciones en las que se implantan más de 2.500 cabellos de una tirada. Algo especialmente interesante para aquellas personas con problemas de alopecia avanzados y que requieren de la mano de un auténtico experto en grandes trasplantes para recubrir casi la totalidad del cuero cabelludo. Para estos casos, sin duda alguna, el Dr. Koray Erdogan es sinónimo de resultados de calidad.

3. Clínica Dr. Muttalip Keser

Ya en el podio de las mejores clínicas de injerto de cabello de Estambul encontramos la Clínica Dr. Muttalip Keser. Un espacio en el que el Dr. Keser realiza todo tipo de cirugías de restauración capilar y que cuenta con un centro novedoso y completo. Hablar del Dr. Keser es hacerlo de todo un especialista en restauración capilar, conocido por ser capaz de repoblar el cabello a pacientes que sufren pérdidas capilares severas, a través de las últimas técnicas. Sin duda alguna, una de las mejores opciones si, más allá del injerto de pelo, se está buscando una solución para aumentar la densidad y la fortaleza de los folículos capilares.

2. Clínica Dr. Tayfun Oguzoglu

Sin embargo, es posible encontrar clínicas con mejor reputación que la que posee la Clínica Dr. Muttalip Keser. Un ejemplo de ello es la Clínica Dr. Tayfun Oguzoglu, liderada por el Dr. Tayfun Oguzoglu, uno de los pioneros en procedimientos de trasplante de cabello en Turquía y padrino de alguna de las técnicas más vanguardistas que hoy podemos encontrar en las clínicas de injerto capilar de Estambul.

Y es que habla del Dr. Tayfun Oguzoglu, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración del Cabello (ISHRS), es hacerlo del que para muchos es el primer cirujano turco que apostó por el método FUE. Además de todo lo comentado, el Dr. Tayfun Oguzoglu está considerado como el promotor de la conocida como técnica FUE motorizada. Método del que se sirve a diario en su clínica, una de las más avanzadas del país otomano.

1. Clínica Capilclinic

Dicho esto, si hay una clínica experta en injerto capilar en Turquía que cuenta con unas instalaciones cinco estrellas, un equipo médico liderados por una eminencia capaz de repoblar cualquier calva como el Dr. Oguz, esa es Capilclinic. Centro que está considerado, actualmente, como el mejor para hacerse un injerto de pelo en Estambul. Las razones por las que el conjunto de la comunidad médica coincide en señalar al Dr. Oguz como el mejor del momento tiene que ver, por un lado, con su bagaje profesional. Y es que tras formarse en los mejores centros de Reino Unido se especializó en la técnica FUE, la más avanzada, poniéndola en práctica en los hospitales más reputados del país otomano, hasta que fundara Capilclinic. Además de ser miembro de la The Turkish Medical Association; la Turkish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; la Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery; Turkish Society for Reconstructive Microsurgery; la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) y la Turkish Society of Aesthetic Face and Nose Surgery, cuenta con una clínica que posee el certificado de la Joint Commission International (JCI), lo que garantiza los más altos estándares médicos y unos resultados de máxima calidad a un precio tremendamente asombroso para tratarse de la mejor clínica de todo el país y una de las mejores del mundo.

LOS MEJORES TRASPLANTES DE PELO EN TURQUÍA DE CALIDAD Y BARATOS

Como ven, no todas las clínicas son iguales, ni ofrecen las mismas facilidades a los pacientes y sus acompañantes, ni tampoco los mismos tratamientos. Es por eso que es tremendamente importante fijarse con atención y revisar que no existe letra pequeña, además de revisar bien todo lo que estas ofrecen -recepción en aeropuerto, traslados, calidad de los hoteles, traducción…- ya que a menudo es ahí donde más visibles son las diferencias de precio entre unas y otras. Para más información sobre el equipo médico, los tratamientos ofertados o los servicios que incluyen los distintos paquetes que se ofrecen en los diferentes centros médicos que hemos venido repasando en esta entrada, nada como ponerse en contacto con las clínicas a través de alguna de las vías que estas ofrecen en sus páginas web oficiales.

Todas ellas cuentan con un servicio de atención al cliente de lo más completo y diligente que, tras escuchar cuál es su caso en concreto, no dudará en hacerle llegar cómo puede ayudarle, a través de qué procedimiento, a qué precio y, por último, y si así lo desea, cuándo proceder a la primera visita en sus instalaciones. Sea como fuere, si está pensando en realizarse un tratamiento de injerto capilar con resultados definitivos y no quiere sobresaltos, ni cargos inesperados, le recomendamos que, más allá de tener en cuenta estas recomendaciones, realice investigaciones por su cuenta y, teniendo en cuenta lo desarrollado aquí y su presupuesto, elija la mejor opción para usted. Recuperar el cabello perdido y repoblar una cabellera seriamente afectada por una alopecia es posible, además, sin tener que dejarse el bolsillo en el intento. Así lo ponen de manifiesto las que son las cinco mejores clínicas en las que hacerse un trasplante de cabello en Turquía.