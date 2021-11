No todo es COVID: se dispara la venta de antigripales

Los primeros datos de la distribución farmacéutica en España confirman que entre el 1 y 20 de octubre pasados la venta de productos antigripales en las farmacias ha crecido un 51% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por CCAA, destacan los incrementos de Baleares (en un 279%), seguido de La Rioja (260%), Canarias (137% más), Cantabria (107%), País Vasco (102%) o Navarra (en un 92).

Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, explica a COPE los principales motivos. 'Ahora estamos saliendo de una pandemia, ya no tenemos Filomena... En aquella épocaestábamos guardando unas medidas -como la utilización de mascarillas masivas- salíamos menos a la calle, estábamos más en casa, evitábamos todos aquellos contactos que ahora ya estamos a cabo... Hemos bajado la guardia y estas ventas no es que se estén disparando. Están aumentando sobre todo con relación al año pasado que prácticamente no se dispensó ningún antigripal en farmacia. Yo creo que en relación a los datos que teníamos hace dos años no es relevante o preocupante. En mi farmacia estoy viendo las ventas y efectivamente no se han disparado y, sobre todo, no hay desabastecimiento por lo que la población no se tiene que preocupar'.

González lamenta que la vacunación contra el virus de la gripe no haya comenzado antes. 'Lo hemos hecho con un poco de retraso. Si hubiésemos iniciado antes este proceso, como ha ocurrido otros años, a lo mejor no estaríamos hablando de este aumento de ventas. Ahora que ya está en marcha lógicamente esto irá disminuyendo'. ¿Se ha notado tanto en adultos como en niños? La respuesta es sí. 'Han vuelto a los colegios, salen más a la calle... los síntomas de todos son claros. Un poco de tos, enfriamiento, malestar general... se puede considerar este otoño como normal'.

De hecho, el último informe del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España constata el aumento de la circulación esporádica del virus de la gripe A, algo propio de estas fechas cuando suele arrancar la temporada del mismo para extenderse hasta mediados del mes de marzo.

NO TODO ES COVID

Este profesional sanitario nos cuenta también que los ciudadanos están menos preocupados por el coronavirus y sus posibles síntomas. 'Ya hay un sector de la población que no piensa que tenga COVID porque la mayoría hemos completado el proceso de vacunación. Nos explican los síntomas pero no piensan en ello. Se va disminuyendo la tensión que teníamos antes'.

Y la prueba es que ha bajado la venta de test de antígenos en farmacias. 'Primero hubo un boom. Pero ahora mismo ha bajado mucho, mucho. Estábamos hablando de miles y ahora en algunas no se vende ninguno durante toda una semana. En algunas uno, en otras dos...'.