¿Tienes ya el seguro obligatorio para tu perro? Estas son las exigencias que debes tener en cuenta

Los propietarios de los nueve millones trescientos mil perros que hay en nuestro país estarán obligados a tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que cause tu mascota a terceros. Hasta ahora solo era obligatorio para los perros potencialmente peligrosos, y para todos solo en Madrid y Barcelona.

Con la entrada en vigor de la ley de bienestar animal, en apenas dos semanas, todos los perros deberán estar cubiertos con este seguro. El despiste de los propietarios de mascotas con la nueva ley, a escasos días de su entrada en vigor, es total. Se han dado pocos detalles todavía de la norma porque el desarrollo de la ley está pendiente, y también las incorporaciones de las comunidades autónomas. Lo único que exige a efectos prácticos, es esta cobertura.

Ana acaba de adoptar un perrito de aguas. “De primeras no tenía ni idea del tema seguro y me informé a través de una amiga que trabaja en una compañía y me estuvo mirando a cuanto me salía la póliza. Me decanté por una anual de 90 euros que tiene también algunas coberturas veterinarias. Me voy al más económico porque estoy alquilada y soy autónoma”.

El seguro de responsabilidad civil cubre los daños que tu perro puede causar a terceros. Por ejemplo, si tu perro sale corriendo y provoca una accidente, te cubrirá. Si muerde a otro perro o a una persona también. Si rompe alguna cosa…siempre que no se detectara una negligencia por parte de su dueño: que el perro fuera sin correa en un lugar donde es obligatorio, o sin bozal siendo de una raza peligrosa, por ejemplo.

¿Lo cubre mi seguro de hogar?

Los seguros de hogar a no ser que esté especificado por escrito lo contrario, cubren la responsabilidad civil de nuestros perros. “Los animales de compañía desde una resolución de principios de 2022 tienen estatuto de miembros de la familia y de seres vivos dotados de sensibilidad- explica el responsable de Tuio - con lo que a priori y salvo que la documentación el seguro de hogar diga lo contrario, estarían cubiertos por la responsabilidad civil de ese seguro”, dice Juan García de Tuio.

Si tienes perro, el primer paso que tienes que dar es comprobar si el tuyo lo tiene. Sino, se puede contratar como una ampliación. También podemos contratar un seguro específico para nuestro perro. El precio del seguro puede variar dependiendo de la compañía aseguradora, aunque suele costar entre 24 y 35 euros al año. La mayoría de las pólizas proporcionan un límite de responsabilidad de hasta 200.000 euros al año, con una franquicia de 200 euros.

También existe la opción de contratar un seguro más amplio, por unos 90 euros al año, que cubre daños a terceros por un máximo de 150.000 euros y ventajas como alojamiento gratuito del animal en residencias caninas si hospitalizan al dueño, o asistencia veterinaria con un tope de 1.000 euros en caso de accidente.

Algunas aseguradoras permiten contratar un seguro para perros en tan solo un minuto, de forma totalmente online y sin permanencia. El capital asegurado depende de la compañía con la que se contrate el producto y de la raza del perro y cubrirá tanto las lesiones corporales como los daños materiales. En general, éste se sitúa entre los 60.000 euros y los 300.000 euros.

¿Pueden las comunidades autónomas cambiar los requisitos?

El artículo 30 de la Ley de Protección Animal especifica que en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente.

La ley entra en vigor en unos días, el 29 de septiembre, pero es a ese “reglamentariamente” al que tenemos que estar atentos, porque cada comunidad autónoma tiene potestad para establecer requisitos propios. “Hasta ese momento-nos cuenta Juan García- la responsabilidad civil que tenemos contratada en nuestro seguro de hogar es perfectamente válida (en caso siempre de que la póliza no diga lo contrario) y da cobertura más que suficiente a lo que requiere la ley de bienestar animal, pero es verdad que si alguna comunidad fija algo diferente, por ejemplo que sea un seguro separado o que haya que incluir el numero de chip o el registro del animal, los seguros tendríamos que ver cómo abordarlo. Es algo que ya ha pasado con la responsabilidad civil de los patinetes, en los que cada comunidad ha hecho algo diferente”.

¿Qué debo tener en cuenta?

Hemos consultado a Verónica García, de Nubika, un centro de formación digital para profesionales dedicados al mundo animal, “debe cubrir los daños a terceros que pueda provocar el animal y cubrir también la responsabilidad del responsable del perro", aconseja, "debemos fijarnos en que la cobertura sea adecuada en cuantía para sufragar los daños a terceros, mirar los límites de las coberturas, las exclusiones y restricciones específicas que suelen tener algunos seguros, y no estaría mal ampliar las coberturas a gastos veterinarios”.

¿Y qué pasa si estoy alquilado?

En este caso debes saber que el seguro que tiene tu casero no cubre a los inquilinos. “Tendrán que hacer un seguro de inquilino-nos cuenta Juan García-con cobertura de responsabilidad civil que contenga a la mascota, o en su caso un seguro específico para el perro”.

¿Qué me puede pasar si no tengo ese seguro para mi perro?

La persona a la que ha causado daños nuestro can nos puede denunciar y tendríamos que asumir los gastos de indemnización o pagar los daños, pero ademas “puede acarrear multas de 500 a 10.000 euros, sólo por no tenerlo”.

¿Porqué solo los perros?

La ley de Bienestar Animal solo legisla por el momento la tenencia de perros, gatos y hurones. Pero solo los responsables de los perros los que están obligados a tener este seguro “porque a los perros-nos dice la responsable de Nubika, Verónica García- tienen a recibir más atención en este aspecto debido a su fuerza y la capacidad general para causar lesiones a personas o daños a la propiedad.

Sin embargo, aunque no es obligatorio, los responsables de otras mascotas pueden suscribir un seguro similar aunque no es obligatorio. Si tengo una boa o una pitón en mi casa, por ejemplo, creo que es conveniente tener este seguro aunque nunca la saque del terrario porque puede haber un accidente y provoca un problema”.