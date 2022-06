¿Tienen fecha de caducidad los neumáticos de nuestro coche y cuánto duran?

Permítame la siguiente pregunta: ¿Llevaría un zapato malo que le dejara los pies hechos polvo? Pues esto es lo mismo, los neumáticos son los pies de nuestro coche, los que ruedan sobre el asfalto helado, sobre una carretera con ondas de calor en pleno verano o cubierto de agua y nieve, ¿no deberíamos rodar sobre los mejores neumáticos posibles por nuestra seguridad?

La realidad es que son lo grandes olvidados. Salvo conductores obsesivos con el perfecto estado de las ruedas como quien escribe este artículo, solo nos acordamos de ellos (como de Santa Bárbara cuando truena) cuando hay que pasar la ITV y tememos que nos la tirén por su mal estado.





A veces, nos despreocupamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta de que están puestos del revés como le pasó a un amigo al que le descubrieron el error durante el examen de la inspección técnica del vehículo. Les cuento esto para resaltar, desatacar, poner de relieve, subrayar la importancia de las ruedas y su estado para el buen funcionamiento de nuestro coche.

¿Cuánto duran los neumáticos de nuestro vehículo?

Cuando nos compramos un coche nuevo sabemos que las ruedas se van a ir desgantando poco a poco. Su desgaste será mayor cuanto más usemos el coche. Cada kilómetro que hacemos el grosor del neumático se va reduciendo. A esto hay que unir la temperatura, el estado de las calzadas por las que circulamos e, incluso, nuestra destreza al volante.

Desde la Agrupación de Fabricantes de Neumáticos destacan que "el neumático es una de los elementos de seguridad activa más importantes de un vehículo, por ello su buen uso y correcto mantenimiento debe ser una labor prioritaria para el conductor" y nos dan estos conceptos prácticos básicos que todo usuario de un vehículo debería conocer ya que son vitales para su propia seguridad:

1.- Un neumático sufre numerosos desgastes y daños a causa del uso. Si la profundidad del dibujo es inferior a 1,6mm (medida establecida por la Unión Europea como límite mínimo para la profundidad de los surcos del neumático), esto se traduce en una pérdida importante de agarre que afecta gravemente a la seguridad del vehículo y sus ocupantes.

2.- La existencia de desgastes irregulares reduce la adherencia e incrementa el riesgo. Estos desgastes son síntoma de un posible problema mecánico del vehículo o de un incorrecto mantenimiento del mismo.

3.- En ocasiones, el desgaste deriva de que la goma es arrancada totalmente, con una pérdida parcial o total del dibujo. En estos casos, es aconsejable la sustitución inmediata del neumático.





A los que se pueden añadir los siguientes consejos del RACE:

Comprobar la presión del aire al menos una vez al mes (si los neumáticos pierden presión es que pueden tener algún problema y debemos cambiarlos).

(si los neumáticos pierden presión es que pueden tener algún problema y debemos cambiarlos). Es importante observar si hay bultos, piedras o clavos que se hayan podido incrustar en el caucho.

que se hayan podido incrustar Comprobar que los neumáticos no estén cristalizados y tengan grietas. Si esto pasa, las ruedas no estarán en las condiciones idóneas para ofrecer un buen nivel de seguridad.

Si el coche no agarra o no frena lo suficiente, sobre todo en terrenos mojados, también es un indicador de que debes cambiar los neumáticos.





¿Fecha de caducidad del neumático?

La Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (ADINE) no lo puede dejar más claro: LOS NEUMÁTICOS NO CADUCAN, un eslogan con el que han llevado a cabo una campaña que se ha distribuido por todos los talleres mecánicos y por sus redes sociales.

Como ya hemos visto, los neumáticos envejecen con el tiempo y por el uso, sobre todo, el mal uso, pero "no existe ninguna norma, reglamento o directiva que regule la fecha de caducidad de los neumáticos, ni que obligue a sustituirlos cuando cumplen una fecha determinada", por ello y ante la creencia extendida de que a los 5 años de antigüedad hay que sustituirlos por unos nuevos, ADINE recuerda que esa información no es cierta.

La Directiva 92/23/CEE de 31 de marzo de 1992 que establece las condiciones de homologación de los neumáticos, no dice en ningún apartado que los neumáticos tengan una fecha de caducidad o de vencimiento. Lo que sí recomienda el ETRTO(The European Tyre and Rim Thecnical Organisation / Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas) es que "después de 5 años de la fecha del montaje, los neumáticos deben ser revisados por un profesional cualificado por lo menos una vez al año. E indica que, por simple precaución, a los 10 años desde la fecha de fabricación (fecha indicada en el flanco del neumático), con una combinación de cuatro dígitos que componen el DOT (los 2 primeros indican la semana de fabricación, y los 2 últimos el año) se recomienda su sustitución por unos neumáticos nuevos (incluidos los de repuesto), aunque el nivel de desgaste no haya llegado al límite mínimo legal permitido de 1,6mm".

Identificar la fecha de fabricación

Si nos fijamos, en las ruedas de los vehículos hay una serie de números y letras que podemos leer en uno de sus flancos o laterales. Ninguna de esas cifras se refiere a la fecha de caducidad porque no existe tal, pero sí está impresa la fecha de fabricación que será importante para saber los años que tiene el neumático.





Esa fecha va al lado del código DOT (Department Of Transportation) y va dentro de un circulo. En la rueda de la imagen esos cuatro números son 2019: las dos primeras cifras 20 -se refieren a la semana de fabricación- y las dos últimas, en este caso 19 -al año en el que fue fabricado. Por lo tanto, el neumático de la fotografía fue fabricado en la semana 20 del año 2019; a partir de 2029 habría que sustituirlo.