¿Tiene sentido mantener a estas alturas el pasaporte covid?

Ha sido la medida estrella de esta sexta etapa del coronavirus en España. A la que han recurrido la mayoría de comunidades para intentar frenar el avance del COVID: pedir un certificado digital que acredite bien en papel o bien a través del teléfono móvil en formato QR que te has vacunado contra el virus para entrar en bares, restaurantes, cines o gimnasios. E incluso en hospitales para acompañar a un enfermo. Hoy, con el descenso de positivos -la media nacional de la Incidencia Acumulada se queda en 3.078 casos por cada cien mil habitantes pero llegó a estar en 3.418- algunas han decidido suprimirlo. Es el caso de Asturias, Cantabria y Cataluña. Otras mantenerlo. Aquí encontramos a Galicia, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. En cambio, hay cuatro -Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura- en los que nunca ha estado en vigor.

Así estábamos y así estamos

ASTURIAS: el Principado lo puso en marcha el pasado 28 de diciembre para entrar en establecimientos hosteleros, locales de apuestas o gimnasios. Y lo quitó el pasado viernes, 28 de enero. Es decir. Ha estado activo justo un mes. El día que entró en vigor Asturias contaba con una tasa de contagios por cada cien mil habitantes de 1.199. El día que expiró la triplicaba. Alcanzó los 3.663. Como todas las comunidades la incidencia está en descenso pero ha llegado a rozar los 4.000. No hace tanto. Fue hace diez días, el pasado 21 de enero.

CANTABRIA: aquí el pasaporte COVID entró en vigor el 9 de diciembre, justo tras el Puente de la Constitución y de la Inmaculada y se levantó el 18 de enero. Es decir, permaneció implantado durante 40 días. El ejecutivo de Revilla solicitó la medida por ese tiempo para entrar en locales de ocio y restauración y una vez transcurrido decidió no pedir su prórroga al tribunal de justicia autonómico. El propio director general de Salud Pública reconoció 'que no cumplía con el objetivo de cortar la transmisión del virus'. La prueba es que el 9 de diciembre Cantabria contaba con una tasa de contagios a 14 días de 297. Curiosamente el día que quitó el certificado era de 4.324, cerca del famoso 'pico' al que llegó dos días después, el 21 de enero, con 4.365. En la misma jornada que lo hizo Asturias. Hoy la tasa de contagios de Cantabria es de 4.072... y en descenso.

COMUNIDAD VALENCIANA: es de las regiones que más tiempo lleva con el documento en vigor para poder acceder a bares o restaurantes. El ejecutivo de Ximo Puig lo activó el 4 de diciembre y de momento el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha accedido a prorrogarlo todo el mes de febrero. En concreto hasta el último día, el 28. Es decir, sigue vigente para acceder al interior de todos los locales de ocio, restauración, centros deportivos, hospitales o residencias. ¿Ha servido para frenar los contagios en la región? Pues está claro que no. El 4 de diciembre, cuando se activó, la tasa de nuevos casos a 14 días era de 319. Hoy de 4.305. Es decir: trece veces más. Además, se da la circunstancia de que Valencia es la única comunidad en la que la incidencia sigue subiendo. Aún no ha tocado techo.

NAVARRA: el Gobierno foral activó el certificado el 27 de noviembre y ha logrado que, de momento, prevalezca hasta el 14 de febrero. ¿Han bajado los contagios? Tampoco. De hecho, Navarra ha sido la CCAA con las peores cifras de positivos de toda España. En algún momento de toda Europa. Sí es cierto que hoy ha logrado reducir la famosa curva de una manera más rápida pero su Incidencia Acumulada a 14 días es aún muy elevada. Se queda en los 4.226 casos por cada cien mil habitantes. Llegó a un máximo de 7.253 el 11 de enero. Es decir. Mes y medio después de entrar en vigor los contagios no habían bajado. Todo lo contrario. Habían subido. Para que veamos cuánto el 27 de noviembre su tasa era de 571. Hoy de siete veces más.

CATALUÑA: Fue la primer región en 'estrenar' este QR para poder entrar en el interior de los locales. Lo hizo el 26 de noviembre. Entonces su tasa de contagios era de 222 casos por cada cien mil habitantes. ¿Ha servido desde entonces para algo? Pues tirando de datos parece que tampoco. Ha estado en vigor durante más de dos meses. El gobierno de Pere Aragonès lo levantó el viernes pasado, 28 de enero. Y lo hizo con una Incidencia de 5.287. Pero ojo: que ha llegado incluso a ser un poco más alta, de 5.402 hace solo siete días, el 24 de enero. En este periodo de dos meses los positivos en Cataluña, pasaporte COVID mediante, se han multiplicado por 23.

LA RIOJA: el pasaporte COVID entró en vigor el 17 de diciembre. Y aún lo está. El gobierno autonómico ha logrado el aval de la justicia para mantenerlo hasta el 14 de febrero. No sabemos cuál será el nivel de contagios de La Rioja dentro de quince días pero sí que el 17 de diciembre la tasa a 14 días se quedaba en 698 por cada cien mil personas y hoy alcanza los 2.538. Es decir, tres veces más. Pero ojo porque también la curva está en descenso y en La Rioja los nuevos casos llegaron a rozar los 4.000 el 17 de enero.

ARAGÓN: aquí el documento seguirá vigente al menos hasta el 8 de febrero. Se impuso su obligatoriedad hace mes y medio, el 12 de diciembre. Entonces su tasa de contagios era de 728 casos por cada cien mil personas. Hoy es de seis veces más y se queda en 4.510. Pero atención porque superó los 6.000 el pasado 13 de enero. Este documento sigue siendo obligatorio en Aragón para entrar tanto en locales de hostelería como de ocio nocturno además de en eventos donde se reúnan más de 500 personas en interiores. Es el caso de conciertos o competiciones deportivas.

ANDALUCIA: en la región el pasaporte entró en vigor el 20 de diciembre. Entonces lo hacía con una Incidencia Acumulada a 14 días de 379. Es cierto que la comunidad ha sido de las que mejor comportamiento ha tenido en cuanto a contagios durante esta sexta ola pero hoy su tasa de positivos es mucho mayor que entonces. Se queda en los 1.076. El gobierno autonómico ha conseguido que el TSJA autorice una nueva prórroga del documento hasta el 15 de febrero próximo. La incidencia llegó a los 1.616 casos el pasado 10 de enero.





GALICIA: junto a Cataluña y Navarra de las primeras comunidades donde entró en vigor el pasaporte. Lo hizo el 27 de noviembre para la restauración en general. Entonces su Incidencia Acumulada era de 187 casos por cada cien mil habitantes. Hoy de 2.861. De quince veces más. Y los contagios han llegado a alcanzar los 3.464 el 17 de enero pasado. La medida también sigue vigente. Prorrogado al menos hasta el 12 de febrero.

PAIS VASCO: el documento se estrenó el 15 de diciembre en toda la hostelería, hospitales, residencias o gimnasios. Ahora el ejecutivo de Íñigo Urkullu ha pedido a la justicia una nueva prórroga, hasta el 13 de febrero además de que su exigencia se amplíe a hoteles, alojamientos turísticos o locales de apuestas. Hoy el País Vasco cuenta con una Incidencia Acumulada a 14 días de 3.264 casos pero el 15 de diciembre era de 966. Y también ha tenido incluso más. Llegó a los 6.613 el 12 de enero pasado.

MURCIA: entró en vigor el pasado 10 de diciembre. Ese día su tasa de contagios era de 313. Hoy lo es 4.525. Se multiplica en este caso por catorce. Pero llegó a los 5.372 hace solo diez días, el 21 de enero. De momento el gobierno murciano establece su obligatoriedad hasta este próximo viernes, 4 de febrero.

BALEARES: en las islas lleva también casi dos meses vigente. Lo hizo el pasado 4 de diciembre en la restauración cuando su tasa de contagios era de 339. Hoy lo es de 3.139. De nueve veces más. Seguirá en vigor hasta el 24 de febrero para entrar en bares, restaurantes, gimnasios o cines independientemente del aforo que tengan.

CANARIAS: se estableció el día de Navidad y de momento como Baleares seguirá vigente hasta el 24 de febrero. Hoy la tasa de contagios del archipiélago a 14 días es de 1.776 pero rozó los 3.000 el 18 de enero. El 25 de diciembre tenía 1.183. Es decir: tres semanas después de entrar en vigor Canarias contaba con casi el triple de contagios.

Hasta aquí todas las CCAA que en algún momento han tenido o tienen activo el pasaporte COVID pero durante esta sexta ola hay cuatro que no han llegado a pedirlo. Son Madrid, Extremadura, Castilla y León así como Castilla-La Mancha. ¿Les ha ido peor o mejor que las que sí lo han hecho? Pues peor no porque la variante Òmicron ha provocado que la sexta ola se haya expandido por toda España independientemente de pasaportes o documentos. Hoy la tasa de contagios de Madrid es de 1.719 (llegó a 2.600), la de Extremadura de 3.138 (llegó a los 3.777), la de Castilla y León de 3.338 (alcanzó los 4.629) mientras que la de Castilla – La Mancha se queda en 2.438 (llegó a los 3.093). Es decir, sus positivos han descendido como en casi toda España sin necesidad del documento correspondiente.

Sobre el pasaporte COVID se ha pronunciado en COPE Rafael Toledo, profesor de Parasitología y Biología Celular de la Universidad de Valencia. Éste asegura que 'los datos están mostrando su ineficacia. Cuando se impuso el 90% de la población diana estaba vacunada con lo cual ya no tenía mucho sentido. Tenías solo un 10% de posibilidades de encontrarte con un no vacunado y eso no quería decir que estuviera contagiado. Simplemente es un no vacunado con lo cual la probabilidad se reducía muchísimo más'.

¿Por qué se impuso entonces y por qué en algunas comunidades se mantiene ahora? 'Se impuso para incrementar los niveles de vacunación, algo respetable, pero se debió decir así porque si no al final lo que lleva es a la desilusión de la gente porque no se cumple con los resultados que esperaban. Ahora no tiene ningún sentido. Supongo que es para asegurar las terceras dosis. Los resultados son evidentes. Llevamos desde diciembre con el pasaporte COVID y hasta hace una semana los contagios no dejaban de subir. La medida es absolutamente ineficaz'.

¿Realmente se ha impulsado la vacunación?

Con los datos del Ministerio de Sanidad vamos a fijarnos en una fecha. El pasado 26 de noviembre. Ese día Cataluña era la primera comunidad en estrenar la obligatoriedad del documento COVID para acceder a bares y restaurantes. Entonces el 89,2% de la población española mayor de 12 años contaba con la pauta completa de vacunación contra el COVID.

El 90,9% con una sola dosis. Damos un salto hasta el 25 de diciembre donde ya varias regiones tienen implantado el pasaporte y desde ese día de Navidad se incorpora Canarias. ¿Cuánto había crecido la vacunación en España? Poco. Se quedó en el 89,9% si hablamos en pauta completa. Llegó al 92% en la administración de la primera dosis. No nos quedamos ahí. Damos un salto de otro mes. Hasta el 28 de enero pasado, el viernes, cuando la medida ha estado más tiempo vigente.

¿Cuánto ha aumentado la vacunación en España? Hoy el 90,8% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y hasta el 92,7% administrada una primera dosis. Es decir: en dos meses el porcentaje de inoculación de una primera dosis ha crecido un 1,8%. No llega ni a dos puntos. En el caso de la pauta completa lo ha hecho en un 1,6%. La implantación del pasaporte COVID ha animado algo a vacunarse pero no ha sido determinante. Cabe recordar que España es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de población vacunada contra el virus.