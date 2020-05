El terrible aviso de Pérez-Reverte sobre la libertad de expresión en España: “Es un estado de represión”

El novelista Arturo Pérez-Reverte lanzaba esta semana en redes sociales una seria advertencia a sus seguidores respecto a las tendencias de comunicación en redes sociales y la libertad de expresión en nuestro país. Concretamente el escritor lamentaba que, según subraya en unas declaraciones muy compartidas en Twitter, España se adentra en “un estado de represión”.

Además, varios de esos usuarios le preguntaban si particularmente el autor de “La reina del sur”, “Falcó” o “El pintor de batallas” se sentía particularmente “reprimido” a la hora de expresar sus opiniones en redes sociales. Particularmente Reverte se ha mostrado muy incisivo en los últimos días a la hora de dar su perspectiva de los principales líderes de la política tras definir de manera tajante a todos los presidentes del Gobierno.

Retratos del escritor Arturo Pérez-Reverte durante una entrevista para Europa PressRicardo Rubio / Europa Press

Reverte: “Ya no hay libertad de pensamiento en España”

A pesar de que hace meses el escritor anunció en su perfil de Twitter que no volvería a dar su opinión por cuestiones políticas, Pérez-Reverte ha vuelto de nuevo a las andadas en las últimas semanas. Particularmente este viernes lanzaba una advertencia a sus seguidores: “En España ya no existe la libertad de pensamiento, y toda discrepancia con una tendencia (ni siquiera ataque, sino discrepancia) acarrea un linchamiento mediático sectario”.

Y es que el autor de novelas y corresponsal compartía su miedo de que España se esté adentrando en una situación perjudicial para su libertad de expresión: “Nos alejamos del estado de derecho intelectual para adentrarnos en un estado de represión intelectual”.

El Congreso de los Diputados, en un pleno durante el estado de alarma / EFE

Pérez-Reverte: “Se imponen los estúpidos que hacen masa”

“Y la historia, los libros y la experiencia demuestran que así es como en política, en sociedad, en convivencia, en tolerancia, empiezan, crecen y triunfan las cosas feas”, avisaba en un nuevo mensaje el escritor. Por último, Pérez-Reverte alertaba del riesgo de que “canallas” utilicen a los “estúpidos” para sus propios intereses a través de este sistema: “Y así se imponen los estúpidos que hacen masa y los canallas que los utilizan”.

Y la historia, los libros y la experiencia demuestran que así es como en política, en sociedad, en convivencia, en tolerancia, empiezan, crecen y triunfan las cosas feas. Y así se imponen los estúpidos que hacen masa y los canallas que los utilizan. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2020

“Para desayunar no está mal. Ahora me pongo a trabajar, que tengo una novela a medio escribir. Que tengan un buen día” concluía de manera jocosa Pérez-Reverte.

¿Se siente reprimido Pérez-Reverte?

Sin embargo, el debate no quedaba ahí, y el novelista respondía a un usuario que le mandaba una pregunta clara y directa: “¿Se siente reprimido?”. “No me siento reprimido intelectualmente ni de ningún otro modo. Nunca. Mis artículos y mi Twitter son la prueba”.

No me siento reprimido intelectualmente ni de ningún otro modo. Nunca. Mis artículos y mi Twitter son la prueba. A algunos afortunados, la edad y los lectores nos ponen a salvo. Pero no olvido que otros con menos suerte o más jóvenes sí son vulnerables. Sería indigno olvidarlos. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 7, 2020

Sin embargo, el autor mandaba un serio mensaje a los jóvenes de la España actual que quieran expresar sus opiniones en redes sociales: “A algunos afortunados, la edad y los lectores nos ponen a salvo. Pero no olvido que otros con menos suerte o más jóvenes sí son vulnerables. Sería indigno olvidarlos”.