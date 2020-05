Pérez-Reverte rompe su silencio y deja claro qué opina sobre Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha compartido en redes sociales lo que opina de los últimos presidentes del Gobierno de Españay no se muerde la lengua a la hora de revelar su percepción tanto de Aznar, Zapatero, Rajoy o Sánchez. Preguntado por su falta de crítica a los líderes de la oposición política, el autor de novelas como “La Reina del Sur” o “Falcó” ha querido zanjar el tema y lanza un aviso de que no tardará mucho en dar a conocer también su parecer tanto sobre Pablo Casado, Pablo Iglesias o Santiago Abascal.

Sin embargo, Pérez-Reverte no se ha quedado ahí y ha detallado en su perfil en redes sociales cuáles han sido los referentes políticos que sí aprecia y, para sorpresa de algunos, hay un presidente del Gobierno de España en dicha lista. También hay figuras relevantes de la política internacional pero, sobre todo, hay presidentes históricos.

REVERTE SOBRE AZNAR, ZAPATERO, RAJOY Y SÁNCHEZ

No son pocos los seguidores en redes sociales que preguntan a Pérez-Reverte cada día qué opina de la gestión del Gobierno, pero también los hay que sienten especial curiosidad por su versión de los líderes de los principales partidos de la oposición. “Hay tuiteros que preguntan cuándo voy a criticar a Iglesias, Casado y Abascal”, contaba el novelista en su perfil personal de Twitter.

Sin embargo, Pérez-Reverte no se ha cortado la lengua a la hora de repasar las que han sido sus opiniones más categóricas sobre los que han sido líderes del Ejecutivo, ya sean del Partido Popular o del PSOE. “Lo cierto es que llamé embustero a Aznar, tonto a Zapatero, sinvergüenza a Rajoy, y de momento a Sánchez ya lo llamé valiente, ambicioso y sin escrúpulos”. Además, el escritor avisa de que los presidentes de Vox y PP y el secretario general de Podemos no quedarán sin definir: “Sean pacientes, que me temo que todo llegará”.

LOS POLÍTICOS QUE SÍ LE GUSTAN

A raíz de las críticas a los líderes del Gobierno, un usuario le preguntaba a Pérez-Reverte cuáles eran los presidentes del Gobierno que sí le han gustado, ya que solo tenía palabras críticas para Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez.

Para sorpresa de algunos, sí que había un líder del Ejecutivo de España en la lista. “Uf, políticos me gustan muchos: Pericles, Julio César, Octavio Augusto, Jorge Washington, Napoleón, Disraelí, de Gaulle, Churchill, Adolfo Suárez... Sólo por mencionar algunos”.

CRÍTICAS POR NAPOLEÓN

Lo que no ha gustado a algunos seguidores del escritor es que incluyera a Napoleón Bonaparte en la lista de líderes políticos del gusto de Arturo Pérez-Reverte. “¿Napoleón? Los millones de muertos en las guerras napoleónicas son algo secundario ¿no?”, le espetaba un seguidor en Twitter. Sin embargo, el escritor no se molestaba ni en responderle. “Le ruego que deje de seguirme en Twitter. Me temo que aquí no estamos a la altura de su nivel”.

“¿Te gustan por su humanidad o por sus hazañas?”, dudaba otro usuario. “Por lo tiernos que eran en casa como esposos ejemplares y honrados padres de familia. ¿Por qué otra cosa me iban a gustar?”.