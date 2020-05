Terelu Campos, su reproche a Rocío Flores tras sincerarse en 'Supervivientes'

MADRID, 25 (CHANCE)

Rocío Flores ya no oculta las ganas de retomar la relación con su madre, Rocío Carrasco, y en la recta final de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre sus sentimientos, confesando que desea volver a abrazar a su madre. Sin embargo, ni sus palabras más sinceras se han ganado el respaldo de las amigas de su madre y Terelu Campos no ha dudado en hacerle un reproche desde 'Viva la vida'.

Sobre las declaraciones de la concursante, Terelu ha declarado: "Yo he echado en falta ciertas cosas de Rocío Flores cuando se ha sincerado o se le ha preguntado, creo que no lo ha hecho por temor a lo que pueda pensar su padre. Por temor a que su padre se siente traicionado por ella", apuntando sin querer pronunciarse con claridad que a la hija le ha faltado pedirle un perdón a su madre.

"Ella ha estado a esto de tener un acto importante de sinceridad y no lo ha hecho por su padre", ha continuado Terelu, que también ha defendido que: "Públicamente una madre y una hija no se tienen que pedir perdón, pero en privado todos lo tenemos que hacer".

Pero defendiendo a Rocío Flores, Kiko Matamoros le ha preguntando a su compañera si David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco y con quien tampoco tiene relación, también tiene que pedir perdón a su madre. Terelu ha preferido no contestar y confesaba: "No te puedo contestar. Con ese yo me muero, se me queda un nudo aquí en la boca del estómago. Yo no voy a juzgar a nadie públicamente".

¿Opinará Rocío Carrasco igual que su amiga y está esperando el perdón público por parte de su hija, Rocío Flores?