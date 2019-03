Terelu Campos se queda en shock al enterarse de los planes de boda de su hija Alejandra

Terelu Campos no ha vivido una tarde tranquila en Sálvame. La colaboradora ha tenido que hacer frente a una noticia completamente inesperada para ella. Su hija Alejandra planea casarse con su novio, el Dj Lobo, para 2022 o 2023.

Esta noticia ha dejado fuera de juego a la colaboradora pues al leer el titular que le enseñaba Kiko Hernández - "Alejandra Rubio habla de sus planes de boda con su novio"- empezaba a dudar. Nerviosa, la hija de María Teresa Campos pedía permiso a la dirección del programa y a la propia Paz Padilla para salir fuera de plató.

Y es que ella misma no dudaba en confesar: "No me gusta la noticia, creo que es muy joven y tienen toda la vida por delante". Una sinceridad que continuó con un "me gustaría poderme enterar bien de la noticia".

Mientras recibía la llamada de su hija en pleno directo, Terelu se marchaba de Sálvame para conocer de primera mano estos planes de boda que tan poco le han gustado.