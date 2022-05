El teléfono 024 SOS frente al suicidio

Solo en 2020 se produjeron en España 3.941 casos de suicidio en nuestro país. Se trata del mayor dato desde que se tienen registros. De ellos, 14 fueron de niños menores de 15 años. Dolors López Alarcón es una de las madres que ha tenido que sufrir que su hija se quitara la vida: “A menudo recuerdo a mi niña, mi bebé, y me preguntó porqué no pude evitar que se suicidara. Ahora se puede, porque un suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir”.

Es lo que busca el 024, la línea telefónica que ofrecerá ayuda a las personas con tendencias suicidas las 24 horas los 365 días del año. Se pretende generar así una red de ayuda con profesionales y psicólogos cualificados divididos en turnos de mañana, tarde y noche que atiendan y ofrezcan ayuda individualizada a cada petición de ayuda que les llegue.

Cada día en España 11 personas se quitan la vida y son 200 las que lo intentan a diario. Los suicidios se incrementaron un 7,4% con respecto al año anterior: El motivo, según apuntan desde el ministerio de Sanidad habría sido las consecuencias de la pandemia.

En función de cada caso que se reciba se pondrán en marcha distintas medidas. En el de mayor riesgo, los casos de alto riesgo o suicidio en curso desde el 024 se dará aviso directo a los servicios de emergencias.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias apuntó en la presentación que más allá de prestar ayuda a las personas con tendencias suicidas, se busca también romper el estigma y el tabú de la que es la primera causa de muerte externa en España.