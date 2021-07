Suministros de oficina o juegos de mesa: los productos de venta online que triunfan en plena pandemia

La pandemia y el confinamiento han producido un incremento notorio de las compras por internet, un incremento que a día de hoy se mantiene por el uso generalizado de internet y redes sociales a raíz de las diferentes restricciones de la vida social que tiene la población. Esta última navidad creció en un 30% la compra online pese a las numerosas estafas.

Según el estudio 'Holiday Season 2020: State of Today's Digital e-Shopper', el 48 por ciento de los consumidores señala que, aunque son conscientes de los riesgos cibernéticos, no pretenden cambiar sus hábitos de compra 'online'. Además, únicamente el 11 por ciento de los españoles utiliza soluciones de seguridad para proteger su actividad en Internet, por lo tanto, es más que evidente que eso no supone un problema.

Asimismo, el 43 por ciento de los españoles afirmó que comprueba si las ofertas que recibe a través del correo electrónico son auténticas, aunque casi un 18 por ciento admitió que le han estafado hasta 500 euros en compras 'online' durante las diferentes épocas del año.

Otra de las cosas que incitan al comprador, son las reseñas. Tal y como mostró la página web de verificación "maldita.es" en un estudio publicado el pasado mes de marzo, muchos clientes compran en función a las reseñas de un producto, pero, ¿son reales esas reseñas?

Fuentes cercanas a Amazon explicaron a Maldita Tecnología, que la multinacional cuenta con un equipo especializado en detectar este tipo de comportamientos. En sus políticas, añaden, se contempla la “toma de acciones contra aquellos que violan nuestras políticas que pueden implicar la suspensión o eliminación de sus cuentas o el inicio de acciones legales”.

Pese a que la empresa no hace público el número de reseñas irregulares detectadas, desde su sede central se “analizan semanalmente más de 10 millones de reseñas” gracias a “herramientas de machine learning y a un equipo de investigadores”.

Las investigaciones de medios de comunicación también han ayudado a poner el foco sobre el asunto. Así, un artículo de Financial Times sobre reseñas positivas fraudulentas en Reino Unido obligó a Amazon a retirar 20.000 opiniones de su web en apenas unas horas.

Productos útiles y baratos

Las redes sociales se han convertido en el canal idóneo para la promoción de este tipo de productos. Unos productos que sin tener un precio disparatado cumplen papeles importantes y son útiles para el día a día de cualquier persona. Numerosos usuarios tanto en Tik-Tok como en Instagram publicitan este tipo de productos. ¿Quieres conocer cuales son los productos más exitosos en internet?

1. Productos deportivos: La fiebre del deporte en casa ha disparado las ventas de diferentes productos para hacer deporte en el hogar. Bicicletas estáticas, gomas, equipos de TRX, esterillas, mancuernas e incluso máquinas. Los fabricantes chinos, con sus bajos precios se están convirtiendo en un problema para los grandes almacenes

2. Suministros de oficina: El teletrabajo ha convertido los hogares en auténticas oficinas. Muchos usuarios compran sus herramientas de trabajo a través de internet. Al igual que sucede con los productos de gimnasio, las empresas chinas lideran este tipo de ventas por el bajo precio de sus productos.

3. Juegos de mesa y videojuegos: Este tipo de entretenimientos siempre tienen su demanda, sobre todo los videojuegos, pero no debemos de olvidarnos de los juegos de mesa, que siempre han tenido un gran público. Durante el confinamiento el interés en este entretenimiento se disparó ante las largas jornadas en casa.

4. Mascarillas: Las venta de mascarillas por internet ha sido un auténtico boom. Muchas personas han aprovechado la pandemia para diseñar sus propias mascarillas y venderlas. El papel de los/as influencers ha sido vital para este sector.

5. Todo tipo de productos tecnológicos