Solo el 5% de los hombres piden reducciones de jornada tras el nacimiento de sus hijos

Con el nacimiento del primer hijo, solo el 4,5% de los padres decide reducir su jornada laboral para dedicar más tiempo a la familia. Un dato muy inferior si lo comparamos con el de las mujeres. Más del 25%de las madres disminuyen su actividad profesional. Esta tendencia, que venía creciendo levemente en los últimos años ha disminuido.

¿A qué se debe? A la irrupción y popularización del teletrabajo en los últimos meses como motivo de la pandemia. El trabajo a distancia es visto, por muchos de los empleados, como una medida más a la hora de conciliar con sus familiares, siendo las mujeres las que más teletrabajan según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un ejemplo es el de Antonio Cabrera, médico de familia en Madrid desde hace más de 20 años y padre de tres hijos. Con la llegada del segundo decidió reducir su jornada laboral para poder dedicarles más tiempo. En su caso, consiguió reducir su horario de tarde de 7 horas a la mitad: ''La motivación era poder vivir la infancia de mis hijos, ya que mi horario es de tarde. Y lo que siempre había escuchado en muchos de mis compañeros y compañeras era que si de algo se arrepentían era no haber podido disfrutar de estar con sus hijos''.

Procedimiento legal





La reducción de jornada por cuidado de un menor o familiar es una de las mejores opciones que tiene el trabajador a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, con la ventaja de poder reducir su tiempo de trabajo sin miedo a un posible despido.

¿Qué requisitos son necesarios para optar a la reducción? El cuidado de un hijo menor de 12 años, de algún familiar enfermo o con discapacidad.

En muchos casos, los solicitantes reclaman que se extiendan las condiciones para poder optar a la reducción de jornada. Así lo ve Belén, profesora de secundaria en Sevilla que solicitó la reducción hace más de tres años para cuidar de sus hijos: ''Me parece que la jornada reducida debería ser un derecho del que disfrutar no solo con hijos pequeños, si no con hijos mayores o sin hijos. Sería una conciliación no solo familiar, si no que también personal que da tiempo libre a la persona y para realizar su trabajo con más pasión. A mí me gustaría disfrutar de jornada reducida una vez que mis hijos fueran mayores''.

Para solicitar dicha reducción sin que el trabajador se vea perjudicado, es imprescindible solicitarla por escrito con varias semanas de antelación. En algunos casos, los empresarios pueden llegar a tomar represalias cuando un trabajador lo solicita. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ''Lo primero que solemos hacer es llamar a la empresa. Luego, si no hay posibilidad de negociación procedemos a poner la demanda'', cuenta José Luis Velasco, asesor legal.

Más allá de los padres que deciden reducir su jornada laboral, en los últimos años ha aumentado el número de hombres con jornada reducida sin hijos. En concreto un 7% de ellos la solicitan.