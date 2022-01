Solo el 7% de los españoles puede permitirse no preocuparse por el precio de la cesta de la compra

2020 fue un año excepcional para el gran consumo. Hablamos de alimentación, de productos de higiene personal o de limpieza del hogar. La pandemia y el confinamiento inicial nos recluyó en casa y ello llevó a que éste registrara un crecimiento histórico del 6,4%. Pero 2021 no se ha quedado atrás. Se mantiene esa tendencia -solo cayó una décima- y los españoles gastamos en la cesta de la compra 95 mil millones de euros. Sí que compramos menos en 2021 que en 2020 pero el gasto total fue similar por la subida de los precios.

2021 ha cerrado mirando a los nubarrones que empezaron entonces y que se ciernen sobre este 2022: las dificultades en la cadena de suministro además del incremento de sus costes y el de las materias primas debido en gran parte por el aumento del IPC. Precisamente el contexto de alta inflación está variando nuestros hábitos de consumo, que miremos más con lupa lo que gastamos.

Hoy el 61% de los españoles percibe un aumento de los costes de la compra respecto a hace seis meses y solo el 7 no mira lo que valen las cosas a la hora de comprar. Al principio de la pandemia no pensábamos en los precios. Ahora sí. Y buscamos controlar los gastos domésticos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos más al supermercado o la tienda de barrio pero compramos en menos cantidad. Planificamos. Miramos bien lo que adquirimos. Buscamos ofertas, promociones. E incluso esperamos a tener el producto en promoción. Y si tenemos varios que nos gustan elegimos el más barato. 7 de cada 10 compradores conocen a fondo los precios de la mayoría de productos que compran. 3 de cada 4 consumidores admiten que cambian su comportamiento según las promociones u ofertas de una tienda u otra. En este sentido el 22% cambian de establecimiento si encuentran una oferta que les gusta en otro. El 38% no cambia de tienda pero buscan activamente la promoción mientras que el 18% elige otra marca en función de la oferta.

¿Hay productos donde el gasto haya aumentado más con respecto al 2019? Sí. En un 15% en platos cocinados y precocinados, en un 12% en bebidas y en un 11,3% en productos congelados. Parte de este incremento se debe al consumo 'prestado' por la hostelería y que aún no se devuelto. En el caso de la perfumería e higiene personal el consumo se ha recuperado algo en 2021 pero con respecto al 2019 es de un 4% menos.

Por el contrario... ¿en qué productos hemos gastado menos en 2021? Pues en productos de limpieza del hogar que han caído un 5% (pero cuyas ventas habían crecido en 2020 por la locura desatada por la desinfección inicial de la pandemia) así como en fruta y verdura.

*Para la elaboración de esta noticia hemos tomado los datos extraídos del informe que ha elaborado NielsenIQ y que recoge las cifras reales de venta en los hipermercados, supermercados y tiendas tradicionales de España.