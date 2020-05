Soldado remata al Gobierno con su apoyo a la Guardia Civil: "Hoy más que nunca"

Roberto Soldado se ha manifestado, una vez más, a través de Twitter. Por tanto, no ha sido la primera vez. El pasado 10 de mayo, el delantero del Granada CF respondió en un tuit del PSOE con una cita de Mark Twain: “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”. Muchos de los usuarios, además, señalaban a su profesión como un valor negativo para opinar sobre la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus.

Entre las críticas, recordamos la reprimenda de un usuario que le pedía explícitamente que donase su sueldo para luchar contra el COVID-19. El tuitero, además, le llamaba lacra y 'cuñado' que da patadas a un balón. Soldado no se mantuvo por aquel entonces callado y le recordó que ellos donan casi la mitad de su sueldo en impuestos. Esta era su respuesta: “¿Te parece poco “donar” casi la mitad de nuestro desproporcionado sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quién es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista y no me entero muy bien”, sentenciaba el futbolista del Granada.





Otro usuario le acusaba, además, de engañar a sus seguidores. Conforme iba avanzando la conversación, más se enfadaban: “¿Que yo despotrico por pagar impuestos? ¡Ya estamos engañando otra vez! ¡Ya vale!”, escribía Soldado. La polémica continuaba. Y con ello, el futbolista permanecía en su premisa: señalar al Gobierno como principal responsable de gestionar de manera nefasta la crisis sanitaria derivada del coronavirus: ¡Si no hay es porque no quieren! O no saben utilizarlo. Porque tienen miles de millones para gastarlo en lo que más necesitamos, mascarillas no homologadas, test chinos falsos...” recalcaba Soldado en su red social.

El apoyo de Roberto Soldado a la Guardia Civil

Ahora, el futbolista ha querido lanzar un mensaje de apoyo y ánimo a la Benemérita... envuelta más que nunca en una auténtica polémica interna: “Hoy más que nunca. Viva la Guardia Civil”, escribía acompañando dichas palabras por la bandera de España y por los hastags de “democracia” y “cuerpos de seguridad libres”.

Este mensaje por parte de Soldado llega sólo unas horas después de que el jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fuera destituido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ex del Real Madrid ha querido así lanzar un mensaje de apoyo a la Guardia Civil. Además, hoy conocíamos la dimisión de Laurentino Peña, DAO de la Guardia Civil, tras el cese de Pérez de los Cobos. El director adjunto operativo participó durante un tiempo en las ruedas de prensa de seguimiento de la pandemia en nuestro país.