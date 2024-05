Sofía Suescun, de su alegato a favor de Kiko en 'Supervivientes', a si Rubén Torres le gusta como "padrastro"

MADRID, 31 (CHANCE)

Apenas dos horas antes de que Kiko Jiménez se convirtiese en el último expulsado de 'Supervivientes 2024' y de que su madre, Maite Galdeano, conociese por fin a Rubén Torres tras viajar a Honduras para sorprender al concursante, Sofía Suescun asistía a la gala de una conocida marca de cosmética en la capital.

Y dejando entrever que se imaginaba que su novio sería el elegido por la audiencia, no dudaba en hacer campaña a su favor para que ahora le voten en su duelo frente a Blanca Manchón para ocupar el puesto que ha dejado libre con su expulsión disciplinaria Ángel Cristo Jr.

"Creo que deberíamos premiarle porque ha hecho un concurso súper completo desde el principio. Ha movido la isla. Está siendo protagonista en todas las tramas, está dando contenido y al final corres riesgos, te excedes y puedes hacer víctima o ganadora a otra persona sin merecerlo del todo, pero es primero de reality. ¿Qué te digo?" ha afirmado, pidiendo que la gente le vote porque hace falta "gente fuerte" en la recta final del concurso.

Muerta de risa porque Kiko ha hecho creer a Torres que su madre "es una Sofía", la influencer no descarta que pueda pasar algo entre Maite y el bombero: "Estaría genial. Él me encanta, me parece muy buen chico, me gusta mucho. Estoy deseando verlos juntos".

Y confirmando que es cierto que en su casa hacen las paellas desnudos como contó su chico en Honduras, ha invitado a Rubén a que se una a la próxima. "Yo estoy deseando que llegue ese momento, imagínate lo que puede salir de ahí" ha exclamado.

Pero antes Sofía pondrá rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Star'. Un 'revival' que confiesa que está deseando que empiece ya "y a ver como fluye el concurso", aunque no ha querido mojarse sobre su cree que tendrá buena relación con Adara Molinero, otra de las confirmadas. "Estoy muy contenta porque tengo un recuerdo súper bonito y es una de las cosas por las que dije sí a volver. Es verdad que igual lo tengo muy idealizado porque cuando fui allí me subí en esa noria dije, ¿dónde me he metido? ¿Habré hecho bien? Qué duro y es que eso pasa mucho cuando idealizas, se te olvida lo malo" admite.