¿Sirven para algo los sellos Covid-Free que ya lucen muchos establecimientos?

Los vemos proliferar en la puerta de muchos locales pero pueden inducirnos a error o incluso a relajar nuestras medidas de seguridad sanitaria. Sobre todo porque no son una garantia de que no hay virus en ese espacio. "No es un lugar estéril”, avisa en COPE Milagros Fernandez de lzeta, directora general de la Asociación de Empresas de Sanidad Ambiental ANECPLA. Además, la mayoria de esos sellos no están avalados por las autoridades sanitarias. La única certificación valida es la que se entrega tras realizar una auditoria en el establecimiento que compruebe que se cumplen los protocolos sanitarios de la administración, del Ministerio de Sanidad y de la Secretaría de salud laboral. Se está haciendo con inspectores de entidades colaboradoras que visitan los locales.

EL TRIDENTE

Miguel Barrera es experto en riesgos laborales y auditor de una de esas entidades y explica a COPE que ellos comprueban sise implantan los protocolos y se hacen esfuerzos para controlar el COVID 19, "en base a las recomendaciones del Ministerio de sanidad y el Intituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo". COPE habla con Miguel cuando acaba de realizar una inspección en una residencia de Ancianos. "Nos centramos en los accesos y los protocolos de distancias, higiene y protección. También señalización y mamparas y elementos que obstaculicen el contacto", señala. En algunos establecimientos también se mide la temperatura.

NO HAY ESPACIOS ESTÉRILES

Hay empresas de limpieza o de ciertos equipos que entregan ese sello de covid free cuando no se garantiza el control posterior de seguridad. Milagros Fernandez de lzeta de ANECPLA advierte de que estamos viendo desde Mayo que alguien hacia un tratamiento con ozono y ponia un sello de Covid Free. El ozono no tiene capacidad virucida demostrada y detras de cualquier sello de calidad debe haber unas inspecciones. Rechazan además la denominación "Covid Free" porque induce a error, explican que cualquier persona puede pensar que entra en un lugar libre de virus y no es cierto. Se puede contagiar y lo importante es seguir manteniendo el rigor en los protocolos de seguridad.