Sirios en España piden medios para rescates: "Aún hay gente bajo edificios"

Refugiados sirios en España han reclamado maquinaria para llevar a cabo el rescate de gente atrapada entre los escombros de los edificios caídos al norte del país por el terremoto de Turquía como primera y más urgente necesidad, por encima de las ayudas económicas.

El sirio Majad El Din Hamdan, que reside en Zamora y preside la Asociación Siria en España, ha realizado esta petición en una entrevista con EFE, en la que ha asegurado que no quieren dinero porque "lo que falta en el norte de Siria es maquinaria y todavía hay gente bajo los edificios a los que no pueden sacar".

Ha puesto de relieve que mientras en Turquía disponen de medios para los rescates, el territorio de Siria afectado por el seísmo es "una zona sin gobierno y sin las necesidades básicas" por lo que carecen de maquinaria para sacar a la gente y tienen que desescombrar a mano, lo que hace que quienes participan en las labores de rescate estén exhaustos y "llega un momento que no tienen fuerza".

Por ello, ha solicitado maquinaria y ayuda. Y que las personas que quieran colaborar económicamente se cercioren de que sus aportaciones van "al norte de Siria, pero no al Gobierno".

"No se puede uno ni imaginar lo que hay, sólo viendo fotos de redes sociales y televisión. Si aquí hay sirios y españoles llorando viendo la tele, imagínate la gente que vive allí", ha lamentado.

Aunque Majad reside desde hace siete años en Zamora, tiene familia doblemente afectada, ya que un hermano vive en el sur de Turquía y ha perdido su casa en el terremoto. Pero también tiene tíos, primos y amigos al norte de Siria que también han sufrido las consecuencias devastadoras del terremoto.

Afortunadamente su familia está bien "pero hay amigos de amigos que están muertos" y otros que no saben si viven o no, ha explicado, para reclamar maquinaria y ayuda porque si no, pese al esfuerzo de los voluntarios que trabajan en los rescates, no se puede hacer mucho.

Para Majad, la tragedia del terremoto ha sido diferente a la de la guerra en Siria, ya que en el conflicto bélico hay refugios para la población cuando caen las bombas, pero en el seísmo "nadie sabía que iba a pasar y mucha gente estaba dormida cuando ocurrió".

La Asociación Siria en España ha convocado este miércoles una concentración en la plaza Mariano Granados de Soria para reclamar más medios materiales para los rescates del terremoto en aque país y pedir que no se canalice la ayuda a través del Gobierno sirio y tiene previsto en días siguientes organizar concentraciones en otras ciudades españolas, según ha anunciado Majad El Din Hamdan.