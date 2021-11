Sigue estos pasos y mejora tu inglés de manera rápida y eficaz

Existen muchas formas de aprender un idioma. Saber inglés te nutre de conocimiento, te da más oportunidades y te abre muchísimas más puertas. Aprender inglés siempre ha sido una cuenta pendiente para muchos de nosotros. Muchos términos que no conocemos y otros que, por el contrario, son parecidos al español. Cuando tenemos ganas de empezar con algo nuevo y aprender, lo hacemos con mucha motivación pero a las pocas semanas o días, lo vamos dejando. ya sea porque hemos perdido motivación, porque no entendemos algo o realmente no nos gusta eso que estamos aprendiendo. La fórmula para mejorar el uso de otras lenguas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y por eso no es raro que nos asuste lanzarnos de nuevo al aprendizaje sin tener claro si lo estamos haciendo bien.

Para poder aprender otro idioma no hace falta que lleguemos a ser bilingües, tan solo con esfuerzo y motivación, el conocimiento de esa lengua extranjera que quieres aprender lo estarás aprendiendo, incluso, sin darte cuenta.

Hoy os traemos varios consejos para lograr mejorar en tu inglés, poder dar ese salto cualitativo que tanto deseas y poder tener esa oportunidad que tanto has deseado y que, esa barrera del idioma, te lo ponía muy difícil.

Ver series y películas en inglés

Con las películas en versión original estaremos escuchando los diálogos reales que aparecen en el guión. Por eso mismo, verlas en inglés nos ayudará a meternos más en la historia y conocer mejor el carácter de los personajes. Una de las mayores complicaciones de los españoles al intentar aprender inglés es la pronunciación y, por eso, la otra gran ventaja de ver las películas en inglés es que te permitirá acostumbrarte al sonido inglés. Así que escuchar el idioma, te resultará más fácil entenderlo y pronunciarlo de manera correcta.





Aprender un mejor vocabulario es otra de las ventajas que tendremos al estar escuchando la versión original. Podemos, además, poner los subtítulos e ir leyendo las frases en inglés para saber a qué se están refiriendo ya que si nos la ponemos directamente sin subtítulos, nos puede costar mucho más. Otra de las recomendaciones dentro de este punto es que apuestes por películas que no te resulten difíciles de entender y que te gusten. Empezar con el audio original y subtítulos en español hasta llegar a los subtítulos en inglés será una de las primeras opciones que más te ayudarán. No lo dudes y ponte tus programas favoritos o series en versión original, notarás una mejoría y una diferencia en tu aprendizaje del idioma a los pocos meses.

Canciones en inglés

Hay una evidencia científica que demuestra cómo la música puede ayudar a los estudiantes de lenguas extranjeras a aprender un vocabulario, gramática y mejorar su ortografía. Las canciones y la música casi siempre contienen una gran cantidad de vocabulario, frases y expresiones útiles. El lenguaje de las canciones es casual y realmente útil, si eliges la música correcta. Tu pronunciación pasará al siguiente nivel al conocer cómo pronunciar de manera correcta una palabra o saber al escucharla, leerla o cantarla, qué significa realmente. Otra de las razones importantes por las que las letras de las canciones te permiten mejorar es porque es algo que podemos hacer en cualquier momento. A veces no tenemos tiempo de estudiar, nuestro trabajo o la universidad no te deja tiempo para dedicarle a un idioma nuevo pero escuchar música lo hacemos cada día. Leer la letra mientras escuchamos la canción o intentar entenderla te permitirá adquirir esos conocimientos que antes no podías memorizar.

Leer revistas, libros o cómics

Leer ayuda a aprender nuevas palabras y expresiones. Sin duda es una actividad magnífica para ampliar el vocabulario de forma natural. Cuando toca hacer el salto del inglés oral al escrito, tenemos asimilada la fórmula correcta de las palabras que han aprendido durante los años de lectura. Leerlos en inglés es una estupenda actividad que puedes tomar como complemento a tus clases para mejorar esta habilidad. Aprender vocabulario a través de la lectura te permite memorizar las palabras por más tiempo, es decir, no se te olvidarán tan fácilmente. Elegir una temática que te guste es fundamental y en este sentido, reforzarás muchísimos aspectos de tu inglés.

Piensa en inglés

No traduzcas. Uno de los errores que cometemos es que pensamos en español y, después, lo traducimos. Para poder aprender mejor y hacerlo de una manera correcta, debemos pensar directamente en inglés. Cada idioma tiene su propia forma de decir las cosas, frases, formas de hablar y pensar. Si recurres primero al castellano para luego traducir, perderás fluidez, cometerás errores y no sonarás igual. Los idiomas deben ser aprendidos directamente, es decir, sin recurrir a otro, tal y como aprendiste tu lengua materna.

Grábate y escúchate

Si no lo haces, será difícil que sepas cuáles son tus errores de pronunciación. Después, compara tu pronunciación con una voz nativa. También puedes hacerlo leyendo textos en voz alta. En este caso, recuerda hacer las pausas necesarias pero tratando que sea una lectura fluida.