Sara Carbonero, de pensar en ampliar a familia a negar mala relación con su socia y amiga Mayra

MADRID, 12 (CHANCE)

Sara Carbonero es periodista y una enamorada de la moda. La mujer de Iker Casillas se ha convertido en un buen reclamo para muchas firmas de belleza y de moda y ella lo sabe. Su última colaboración ha sido de la mano de Polaroid donde ha diseñado una exclusiva edición cápsula para la firma de gafas de sol. De hecho, para presentar su primer Flash Collection de diseños polarizados hasta respondió a las preguntas de los periodistas compañeros, con ellas puestas y todo.

P: La moda y tu camináis de la mano...

SC: Sí, siempre lo he dicho desde muy pequeña me gusta y cuando el tiempo me lo ha permitido que ha sido ahora pues me adentro porque me aportan momentos muy bonitos tanto personal como profesional.

P: ¿Qué vamos a poder ver detrás de esas lentes?

SC: Son tres modelos en colores diferentes y no son muy arriesgados, yo no soy muy de gafas raras.

P: Tienes unos ojazos...

SC: Precisamente por eso porque yo al tener los ojos claros nada más salir un rayo de sol me tengo que poner unas gafas.

P: ¿Pierdes las gafas?

SC: Sí, las voy perdiendo.

P: ¿De dónde sacas tanto tiempo para compaginar tu vida laboral con lo personal?

SC: Como muchas mamás y mujeres, sacrificando muchas cosas y durmiendo muy poco, pero tengo que decir que soy una afortunada y no me voy a quejar. Iker y yo somos responsables y nos vamos ayudando, además estoy solo un día y medio fuera de casa.

P: Iker ha renovado con el Oporto ¿seguiréis viviendo por allí?

SC: Sí al menos un año, pero también me voy enterando sobre la marcha, no hago planes, vivo en el día a día y estamos muy a gusto, de todas formas yo no soy una mujer de rutina.

P: ¿Cómo te has sentido en África haciendo este reportaje?

SC: Maravilloso, yo nunca había estado en Marruecos, es un destino que me gustaría y además se lo dije a Iker y me apetece hacer el plan con los niños.

P: ¿Escapada en Semana Santa?

SC: No, imposible mucho trabajo.

P: ¿Cómo llevas el día de la madre, te regalan, te miman?

SC: El día de la madre es todos los días, es un día mas, algún detalle tendré y de los niños en el cole seguro.

P: ¿Pensáis en ampliar la familia?

SC: Sí, siempre he dicho que si me gustaría, pero ahora con el trabajo....

P: ¿Te gustaría estar más metida en la televisión?

SC: No, estoy contenta, me llena mucho y estoy conociendo a mucha gente y no me planteo hacer más.

P: ¿Cómo está Isabel (Jiménez)? ¿Volverá pronto a los informativos?

SC: Eso lo tiene que responder ella. Conociéndola no tardará en volver.

P: ¿Has podido conocer al pequeño Hugo?

SC: Sí es precioso. Fui al día siguiente, es un muñeco, es muy bonito.

P: Se ha publicado en varios medios que has roto la relación con Mayra del Pilar. ¿Habéis roto la marca de ropa que teníais?

SC: No, no es cierto. Además son terceras personas de las que estás hablando y no voy hablar pero no es cierto la relación sigue como siempre.

P: ¿De todas las aventuras de tu vida cual ha sido la que más te ha sorprendido?

SC: La maternidad, me ha cambiado la vida por completo.

P: ¿A qué hora te levantas por la mañana?

SC: Pues madrugo para llevar los niños al cole.

P: ¿Tienes tiempo para dedicarte a ti?

SC: Sí, intento sacar, no especialmente, pero bueno intento hacer deporte y estar con amigas.

P: ¿El beso con Iker fue el beso de tu vida?

SC: Sí, claro lo ha sido.

P: Se está poniendo de moda criticar a las mujeres de los futbolistas. ¿A qué crees que se debe esto? Alba Carrillo ha sido la última.

SC: Yo no voy a entrar en esas políticas, que pereza, no sé a qué se debe, está de moda criticar a los demás no solo a las mujeres de los futbolistas.

Polaroid by Sara rinde homenaje a los diseños icónicos de cada década, interpretando las últimas tendencias.