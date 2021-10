Sara Carbonero, ilusionada tras hacer frente a su último proyecto personal: "Lo hice por amor"

Sara Carbonero se ha enfrentado en los últimos meses a un nuevo reto, tanto a nivel profesional como personal, que salía a la luz hace unos días y del cual ha revelado todos los detalles. Tras anunciar su ruptura con Iker Casillas a través de las redes sociales el pasado mes de marzo, la periodista ha dejado verse públicamente y no escatima en compartir momentos de su vida con sus seguidores.

Hace unos días, Sara realizaba una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostraba el videoclip en el que ha participado. "Lo hicimos. Ya está disponible esta canción maravillosa. Otro “A poco”, misma esencia, sensibilidad y delicadeza que la original, pero con aire nuevo. Un videoclip con una historia de cuento detrás. Una historia que como casi todas las mejores cosas de la vida empezó con una intuición", escribía la periodista.





Además, aprovechaba para mostrar su agradecimiento y aseguraba que había sido un honor formar parte del proyecto. También afirmaba que se "volvería a meter una y mil veces en este “embolao” donde estaba claro que nada podía salir mal". Y lanzaba un mensaje a todos sus seguidores, esperando que disfruten de la canción y que hagan suya la historia.

Sara Carbonero revela los detalles de su nuevo proyecto

Días después de sacar a la luz el resultado del proyecto, Sara Carbonero concedía una entrevista en la revista 'Pronto' en la que sacaba a la luz numerosos detalles del videoclip y de sus sensaciones al respecto. "Los que me conocéis sabéis que nunca había hecho nada parecido y lo he hecho por amor a mis amigos, pero no creo que me veáis más hacer algo así?", aseguraba la periodista.

Ante la pregunta de si había cumplido un sueño al actuar en el videoclip de uno de sus grupos favoritos, Carbonero aseguraba que es un sueño ya que "la música es lo que más me gusta del mundo. Me daba apuro y vergüenza hacerlo, pero me he sentido muy cuidada y protegida. La idea fue consensuada por todos, así que fue muy fácil".

Sara también se ha pronunciado sobre su primera impresión al ver el resultado. "Bien, me gusto mucho porque el videoclip tiene una fotografía preciosa. Y más que analizarme yo, me fije en lo que se respira en toda la grabación, que es maravilloso. Es una canción melancólica, pero luego tiene una parte final de subidón, de optimismo... Y me emocioné". La periodista terminaba la entrevista sincerándose sobre cómo se había visto al visionar el vídeo por primera vez. "Si te soy sincera, ni me fije en mi. Bueno, la tercera o cuarta vez que lo vi ya si. El video es mucho más que yo, pero me veo bien, me veo muy yo. Quería hacer de mi y me he visto muy natural", aseguraba.